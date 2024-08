Il bonus da 5000 euro è una salvezza per gli italiani: solo queste categorie possono fare domanda

Una misura recentemente presentata da Governo e Confindustria. Ecco in cosa consiste questo bonus da ben 5.000 euro.

Un contributo di 5.000 euro, che è destinato a supportare i dipendenti che si trovano costretti a trasferirsi per motivi lavorativi, alleviando il peso delle spese che si trovano ad affrontare. Oggi vi parliamo di un nuovo, cospicuo, bonus, dedicato a una vasta platea di cittadini italiani.

Una vera e propria manna dal cielo, dato che l’Italia vive le difficoltà economiche che conosciamo tutti. L’inflazione, che giorno dopo giorno morde sempre di più, ha eroso il potere d’acquisto degli italiani. E, badate bene, non ci riferiamo solo alle persone in gravi condizioni di indigenza.

Anche persone con un lavoro normalissimo si trovano, al giorno d’oggi, a patire i morsi della crisi economica. Il bonus di cui vi parliamo, dunque, si muove proprio sui binari del welfare, con un duplice obiettivo: da un lato, sostenere le aziende nel trattenere personale qualificato, difficile da reperire; dall’altro, offrire un aiuto concreto ai lavoratori che devono affrontare trasferimenti onerosi, specialmente in città dove il mercato immobiliare è particolarmente caro. Ma vediamo insieme a chi è rivolto il bonus, quali sono i tempi, le modalità e gli sviluppi di questa misura.

Il bonus da 5.000 euro

Si tratta, quindi, di una misura potenzialmente molto utile e di cui abbiamo avuto notizia solo nelle ultime settimane, attraverso una comunicazione congiunta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Insomma, una proposta bipartisan che ha fin qui suscitato grande interesse

Una misura che troviamo ancora in una fase embrionale, ma che, secondo quanto trapela, sarà riservata ai lavoratori con un reddito lordo annuo fino a 35.000 euro. Il contributo sarà erogato sotto forma di welfare aziendale, esente da imposte e contributi previdenziali, garantendo così che l’intero importo possa essere sfruttato senza penalizzazioni fiscali.

Sebbene la proposta sia ancora in fase di definizione, c’è la possibilità che il bonus affitto venga inserito nella prossima Legge di Bilancio, come parte di un più ampio piano casa che il Governo sta considerando per affrontare le difficoltà abitative. Una misura, dunque, che dovrebbe rispondere tanto alle esigenze dell’industria, quanto a quelle dei lavoratori. In questo modo, il Governo presieduto da Giorgia Meloni vuole sostenere la mobilità lavorativa e mantenere attive tante risorse qualificate all’interno del mercato del lavoro italiano.