Fughe annerite tra le piastrelle del bagno: scoperto finalmente il mix più potente. Tornano bianche all’istante

Non riesci a risolvere il problema? Ti mostriamo un mix potente che ti permetterà di pulire le fughe annerite tra le piastrelle del bagno.

Se oggi hai deciso di dedicare parte del tuo tempo alla pulizia della casa, ma hai difficoltà ad eliminare lo sporco più incrostato non preoccuparti. Esistono infatti metodi davvero efficaci che possono risultare risolutivi anche nei casi più ostinati.

Un esempio sono le fughe annerite tra le piastrelle del bagno. In molti casi sono davvero difficili da pulire, ma vogliamo proporti un metodo che risolverà il problema. Ecco il mix potente che ti farà pulire le fughe con facilità e precisione.

Il mix da utilizzare in casa

Uno dei rimedi totalmente naturali e fai da te che ti permettono di pulire le fughe annerite tra le piastrelle del bagno è quello che prevede l’utilizzo del bicarbonato. Grazie a questo prodotto sarà possibile sbiancare e pulire le superfici, limitando la proliferazione di batteri e funghi. Per sfruttare questa soluzione è utile creare una pasta utilizzando bicarbonato e acqua. Usando poi una spazzola possiamo strofinare la soluzione sulle piastrelle e direttamente sulle fughe annerite. Queste si sgrasseranno e lo sporco andrà via.

Un altro metodo prevede nuovamente l’utilizzo del bicarbonato, creando però un mix con il sapone. Si tratta di una soluzione utile soprattutto quando vi è dello sporco incrostato. Anche in questo caso è importante creare un mix di acqua e bicarbonato che servirà a creare la pasta. Successivamente aggiungete una goccia di sapone bio per piatti. Grazie a questo composto si creerà una schiuma che potrà essere utilizzata per sgrassare con successo le fughe delle piastrelle.

Se non siete soddisfatti delle due soluzioni appena proposte, allora vi consigliamo un altro rimedio. Anche in questo caso servirà il bicarbonato di sodio, ma possiamo utilizzarlo insieme all’acqua ossigenata. Quest’ultimo è un prodotto che darà al mix un’ulteriore potere sbiancante ed è infatti consigliato per trattare le superfici più ostinate. La prima cosa da fare è mescolare 90 grammi di bicarbonato di sodio con 60 ml di acqua ossigenata. Inoltre dobbiamo aggiungere un cucchiaino di detersivo per piatti ecologico. A questo punto bisogna mescolare bene e versare la soluzione all’interno di uno spruzzino. Nebulizziamo direttamente sulle fughe incrostate e lasciamo agire il prodotto per circa 10 minuti. Infine risciacquiamo con abbondante acqua aiutandoci con un panno morbido.