Un Posto al Sole nuove puntate: è lei la nuova complice di Roberto

Dominante e narcisista, Roberto Ferri. Lo conosciamo bene in “Un posto al sole”. Ecco di cosa sarà capace nella prossima stagione.

È quella del 26 agosto la data da segnare sul calendario. Sicuramente, i milioni di fan di “Un posto al sole” lo avranno già fatto. Tra poco, dunque, la popolare soap opera in onda su Rai 3 riaprirà i battenti per l’ennesima stagione, che promette successo a suon di colpi di scena. Soprattutto l’avvio del nuovo anno di “Un posto al sole”, infatti, vedrà Roberto Ferri protagonista. Sarà un settembre molto “caldo” per lui e per la sua nuova complice.

I rumors, infatti, ci parlano in particolare delle dinamiche tra Roberto e Marina, da sempre al centro della soap opera ambientata all’ombra del Vesuvio, ma che a settembre saranno ancora una volta al centro di tensioni e colpi di scena. Al centro delle nuove trame ci sarà Magda, che continuerà a inserirsi tra Roberto e Marina, sfruttando la sua astuzia per conquistare i favori dell’imprenditore.

Sappiamo quanto Roberto voglia dominare. Conosciamo ormai da anni il suo personaggio, incline al controllo e al potere nelle relazioni. Il suo costante bisogno di dirigere le dinamiche interpersonali, specialmente con le donne che lo circondano, è espressione di tratti narcisistici che si manifestano nel piacere che prova nel mantenere il controllo. Un personaggio complesso, a volte sadico, ma che proprio per questo non può che affascinare. Ecco cosa accadrà.

Roberto sembra infatti attratto da donne disposte a tutto, caratteristiche che Marina, col tempo, ha perso. Con Lara ora impegnata in un percorso di redenzione, l’ingresso di Magda appare strategico, riproponendo schemi narrativi familiari ai fan della serie. La scena recente in cui Marina sorprende Roberto all’uscita di un albergo ha colpito particolarmente gli spettatori: Ferri, messo alle strette, ha ammesso che Magda è arrivata a Napoli per aiutarlo nella sua battaglia legale contro Diego e Ida.

Marina, tuttavia, è già consapevole della pericolosità di Magda anche perché sa che questo tipo di donna sia proprio quello che Roberto trova irresistibile. Dunque, Marina decide di partire per Londra, segno che, da un lato, vuole osservare fino a che punto Roberto sia disposto a spingersi, ma dall’altro, sembra anche rassegnata alla ripetitività di certi comportamenti.

Gli spettatori più attenti hanno colto il sorriso ambiguo di Magda mentre Roberto lasciava la sua stanza, suggerendo che la donna ha già capito di poter sfruttare la situazione a suo vantaggio. Le anticipazioni indicano che Magda si mostrerà determinata a cambiare la sua vita, utilizzando ogni mezzo possibile per farlo. Questo solleva dubbi su un possibile nuovo ruolo da “dark lady” per lei, mettendo ulteriormente in pericolo il matrimonio tra Marina e Roberto. Se Lara rappresentava in passato la manipolatrice subdola, ora Magda sembra pronta a raccoglierne l’eredità, con caratteristiche altrettanto spietate.