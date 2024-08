Marisa Laurito spiazza tutti con una confessione terribile: le parole dell’attrice

Marisa Laurito continua a stupire tutti con le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua. L’attrice ha criticato un aspetto: non ha lasciato scampo

Una confessione terribile per la celebre attrice e conduttrice tv Marisa Laurito: ecco le sue dure dichiarazioni che spiazzano tutti. Un momento decisivo per far tornare a galla tutta la verità rispetto ai tempi passati: un cambiamento totale è emerso tutto il duro confronto con gli anni dei successi in Rai.

Una lunga carriera in tv per Marisa Laurito che ha ricoperto numerosi ruoli come attrice e conduttrice. Ha iniziato ad essere protagonista a teatro con Eduardo De Filippo, ora ha espresso il suo parere durante la sua lunga intervista a il fatto quotidiano. Una rivoluzione totale negli ultimi tempi rispetto a quando lei è stata protagonista in Rai: si è soffermata su vari punti interessanti per trovare così la chiave giusta prendendo spunto dai dettagli più importanti.

Marisa Laurito, la dura reazione: ecco il confronto acceso con il passato

Una lunga confessione per toccare tanti temi interessanti sull’attualità mettendola a confronto anche con i tempi ormai andati. In Rai è stata molto presente con numerosi format di successo: ecco finalmente la verità a galla. La Laurito ha evidenziato i cambiamenti più difficili da mandar giù: ecco cos’è successo nella vita di tutti i giorni.

Una vita trascorsa in Rai, ma ora la Laurito ha fatto notare la differenza con i tempi passati: “Oggi è totalmente distrutta, tutti sono andati via. In passato ci lavorava gente più brava. La showgirl napoletana ha parlato anche del conduttore televisivo, Stefano De Martino, che è stato anche paragonato per lo stile a Renzo Arbore. La donna ha rivelato successivamente: “Non ci sono paragoni, lo stesso De Martino ha detto di aver copiato le sue trasmissioni. Stefano è un ragazzo bravo, simpatico ed ambizioso”.

La Laurito ha parlato anche della sua scelta di non avere figli: “Bisogna fare un esame di coscienza prima di farli”. Successivamente ha spiegato anche che i figli vanno cresciuti ed assistiti durante il loro percorso. Al giorno d’oggi i genitori sono irresponsabili, come lei stesso ha evidenziato: “Ci sono molti bambini e ragazzi allo sbando, diseducati, maleducati. Il discorso è molto ampio, eppure molti problemi partono tutti da qui”.

Discorsi profondi che fanno riflettere: i valori di un tempo ormai sembrano andati via con il pressappochismo che ha preso sopravvento.