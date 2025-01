Gianmarco Uomini e Donne: età, lavoro, studi, foto Instagram, ex fidanzata. Tutto su di lui

Gianmarco è il corteggiatore di Martina nello studio di Uomini e Donne, ma ecco chi è nella vita di tutti i giorni e com’è stato il suo passato.

Il famoso dating show è condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi e nel corso del tempo ha saputo catturare l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono state le storie d’amore nate in quello studio e che hanno appassionato il pubblico italiano.

In molti si chiedono spesso chi sia il giovane Gianmarco, che sta attirando l’attenzione della tronista Martina ma anche di tutti i telespettatori.

Chi è Gianmarco di Uomini e Donne: lavoro e vita privata

Nato nel 1996 e originario di Roma, il giovane Gianmarco Steri ha 28 anni ed è titolare di un barber shop a Centocelle, un quartiere della Capitale. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta inoltre la presenza di numerosi followers, che lo seguono con molto affetto e che continuano a supportarlo dopo ogni puntata. Di lui si sa inoltre che è un grande appassionato di tatuaggi, oltre che ama curare la propria forma fisica, come si nota dal suo fisico scolpito. Adora inoltre trascorrere le serate con gli amici e viaggiare, specialmente in località di mare.

Gianmarco è stato inoltre un calciatore e ha giocato – nel ruolo di attaccante – con gli Allievi Nazionali nella stagione 2012/2013. In passato, c’è infatti stata un’esterna molto speciale con Martina, che lo ha invitato a giocare a ping pong. La personalità del corteggiatore ha senz’altro conquistato l’attenzione di tanti fan, che riempiono il suo profilo social di messaggi positivi. Tra i due sembra infatti nata una sintonia particolare, anche se Martina si trova a dover scegliere tra lui e l’altro corteggiatore Ciro.

“Ai miei clienti, oggi, avrei detto: ‘Ho conosciuto una ragazza molto bella, bella non vuol dire solo esteticamente, una persona in gamba’”, ha raccontato Gianmarco nel corso di una puntata, “Ho parlato di te a telefono con mia mamma… mi sei sembrata sincera, non costruita”. Lo stesso ha inoltre affermato di essere rimasto colpito dagli occhi di lei, che le sono subito sembrati molto profondi e senza filtri. Nel frattempo, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi sarà la tanto attesa scelta di Martina, che si trova a dover decidere tra due ragazzi.