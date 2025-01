Marco Liorni curiosità: in cosa è laureato il conduttore di Ora o Mai Più

Qual è la laurea di Marco Liorni? Il suo titolo di studio è molto prestigioso ed è stato conseguito prima del successo in tv.

Il conduttore è subito diventato uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché è riuscito sin dall’inizio a catturare l’attenzione del grande publico. Dietro di lui c’è già una carriera ricca di successi, che gli hanno permesso di diventare il personaggio che conosciamo oggi. Oggi è al timone de L’Eredità e del programma Ora o mai più, in onda il sabato in prima serata e trasmesso sempre su Rai 1.

In tanti si sono sempre chiesti cosa abbia fatto prima del successo e in cosa si sia specializzato da giovane. Ecco qualche curiosità in più su di lui.

Ecco in cosa si è laureato Marco Liorni

Nato nel 1965 e originario di Roma, il conduttore Rai ha di certo sempre avuto una forte passione per il mondo dello spettacolo. In più occasioni, ha infatti raccontato che da bambino faceva costruire a suo fratello scenografie e studi televisivi con libri aperti e soldatini. Dopo aver conseguito il diploma, nel 1980 si è però laureato in Scienze Umanistiche, anche se non ha mai lavorato in questo ambito. Subito dopo la laurea, ha infatti iniziato a lavorare nel mondo radiofonico e ha così collezionato diverse esperienze nelle radio locali, arrivando su RDS e poi in tv con i programmi Cronaca Nera e Domenica Tutto Goal.

Per molti anni, Liorni ha quindi fatto una lunga gavetta ed è anche riuscito ad arrivare a Verissimo, all’epoca condotto da Cristina Parodi. Nel 1997, ha invece presentato il programma Angeli su Rete 4, e nel 2000 è stato scelto come inviato del Grande Fratello. Ci sono poi state per lui numerose esperienze televisive come quelle in Real Tv, Stelle a Quattro Zampe e Saranno Famosi. Nel 2011 è invece entrato per la prima volta negli studi de La Vita in Diretta, dove vi è rimasto fino al 2018. La vera popolarità è però arrivata per lui con il format di Italia Sì!, un programma ideato proprio da lui dopo un viaggio fatto a Londra.

Noto è inoltre diventato il suo quiz game Reazione a Catena, dopo il quale è stato selezionato per capitanare il programma L’Eredità, che era condotto prima di lui da Flavio Insinna. Oggi è invece al timone anche di Ora o Mai Più, il programma Rai che va in onda il sabato su Rai 1 e che ha già attirato l’attenzione di tutti.