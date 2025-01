Gianni Sperti, dove vive: la casa da sogno dell’opinionista di Uomini e Donne

Dove vive Gianni Sperti, il celebre opinionista di Uomini e Donne? Ha una casa da sogno. Dove vive il ballerino.

Finalmente, dopo la consueta pausa natalizia, è tornato Uomini e Donne, il dating show più amato delle reti Mediaset. A rendere il talk così speciale agli occhi dei telespettatori è anche la presenza fissa e graditissima dei due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uniti da una solida amicizia, sono colleghi ormai da circa vent’anni e, nonostante abbiano dei battibecchi sono profondamente legati. Questa coppia televisiva funziona benissimo, sono ironici, irriverenti e riescono a creare delle dinamiche molto forti al centro dello studio, grazie ai loro commenti sarcastici e talvolta caustici. Insomma, i fan della trasmissione sono certi che senza la loro partecipazione, il dating show non avrebbe lo stesso successo.

Uomini e Donne, Gianni Spert ha una casa da sogno

Di recente, poi si è vociferato circa la probabile salita al trono di Tina Cipollari, la vamp di Canale 5 sembrerebbe pronta a rimettersi in gioco dopo anni trascorsi da single. Si vocifera, infatti che, voglia divenire la nuova tronista per cercare l’anima gemella.

Di certo, il suo fidatissimo amico nonché collega Gianni Sperti le darà le dritte vincenti per fare gol nel cuore dell’uomo che le piace, per cui i telespettatori sono in trepidante attesa e aspettano con ansia di assistere al momento in cui salirà al trono.

Nel frattempo, l’attenzione nei loro riguardi è altissima ed è per questo che i fan della trasmissione si interrogano su come vivano al di là dello studio. In tanti, infatti, si domandano dove risieda l’opinionista Gianni Sperti. Il celebre volto di Mediaset risiede a Roma, in un bellissimo appartamento situato nel Quartiere Ostense.

Sperti ha preferito vivere al centro della città, a differenza della Cipollari che ha prediletto, invece, una villa in periferia. La casa di Gianni Sperti rispecchia fedelmente il suo modo di essere, è molto curata, dotata di ogni comfort, arredata con classe e stile. Predominano i toni chiari, infatti, la cucina è bianca e il design è moderno e minimal.

La dimora è divisa sapientemente in una zona giorno che affaccia sul terrazzo ed una zona notte. Il terrazzo è molto ampio ed è adornato con piante e fiori. Il luogo in cui l’opinionista adora trascorrere le ore di relax è il salone, ci sono tante finestre in cui entra la luce naturale, rendendo l’appartamento luminoso ed accogliente.