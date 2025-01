Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata: un’amara scoperta

Mina Settembre è arrivata da poco con la sua terza stagione e già il pubblico vuole saperne di più sulle puntate. Cosa accadrà nella prossima?

L’amata serie televisiva Mina Settembre diretta da Tiziana Aristarco e basata sui racconti di Maurizio De Giovanni,(Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre) è ritornata a partire dal 12 gennaio su Rai Uno con nuove avvincenti dinamiche.

Il pubblico ha cos’ il piacere di rivedere la bravissima Serena Rossi nei panni di Gelsomina “Mina” Settembre, un’assistente sociale impegnata ad aiutare le persone nel centro storico di Napoli. La serie, prodotta da Rai Fiction e Italian International Film è anche disponibile su RaiPlay con sottotitoli e audiodescrizione, e su RaiPlay Sound con audiodescrizione.

Dopo la prima puntata di questa terza stagione che si annuncia già ricca di colpi di scena i fan non stanno più nella pelle per scoprire cosa riserverà loro la seconda. Mina continua ad aiutare chi ha bisogno di sostegno psicologico ma non c’è mai da stare tranquilli. Attenzione, segue lo spoiler della seconda puntata della nuova stagione.

Un nuovo mistero da sciogliere e una bambina da adottare

Come annunciano le anticipazioni della terza stagione di Mina Settembre nella seconda puntata l’assistente sociale più amata della televisione si recherà con Rosaria si al cimitero, dove faranno un’amara scoperta: la tomba della madre di Rosaria è stata vandalizzata. La responsabile è una donna misteriosa che, oltre al gesto, lancia gravi accuse. Il motivo dell’atto resta incerto, ma potrebbe essere svelato durante la puntata.

Intanto anche la vita privata di Mina prosegue non senza scossoni. Com’ è noto la donna si è separata dal marito Claudio, dopo averlo scoperto con un’altra donna, e ha intrapreso una relazione con Domenico Gambardella, il nuovo ginecologo del consultorio. Alla fine, Mina ha scelto proprio Domenico come compagno della sua vita. Intanto, Olga, la madre di Mina, gravemente malata, ha nascosto la sua condizione fingendo di partire per una crociera, e le amiche Titti e Irene hanno continuato a supportare Mina.

Mina e Domenico appena sposati sono decisi ad adottare Viola ma devono incontrare un assistente sociale che valuterà la loro idoneità come genitori adottivi. Domenico dal canto suo, dopo un lungo periodo di assenza per lavoro, dovrà dimostrare di voler instaurare un legame solido con la bambina. Inoltre, i due coniugi devono comunicare a Viola una notizia importante, che potrebbe sconvolgerla. Di cosa si tratta? Per sapere tutti i dettagli e sognare con Mina Settembre non resta che attendere il prossimo19 gennaio.