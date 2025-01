Dove vivono Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo le nozze: la casa da sogno della coppia

La casa da sogno dove vive la coppia, amatissima dal grande pubblico, formata dal giornalista Giovanni Terzi e dalla conduttrice Simona Ventura.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico che, recentemente, è convolata a nozze: lei, famosissima conduttrice tv, oggi al timone, insieme a Paola Perego, del talk di Rai Due Citofonare Rai Due. Lui uno dei giornalisti più noti della tv ed ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle, su Rai Uno.

Stiamo parlando della coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Lo scorso 6 luglio i due si sono sposati a Rimini, dopo una relazione iniziata nel 2018. Ma dove vivono oggi Ventura e Terzi?

La casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi, vivono in un bellissimo appartamento nel cuore di Milano, in particolare in zona Centrale, un quartiere della città meneghina pieno di costruzione in stile liberty. In questo appartamento i due vivono durante l’anno, mentre in estate si trasferiscono nella seconda abitazione della conduttrice, una bellissima villa a Porto Cervo Marina, in Sardegna, luogo magico che la Ventura ha definito: “Posto del cuore”. La casa nel centro di Milano è perfetta per entrambi, scelta appositamente per la comodità rispetto ai luoghi di lavoro di entrambi.

La casa, che ha uno stile moderno e minimal, ha all’interno una bella scala a chiocciola ed strutturata su più piani. Di tanto in tanto, sui social, sia Ventura che Terzi hanno mostrato alcune parti della casa: mura bianche, arredi bianchi e neri e un enorme salotto. Sulle pareti tanti quadri colorati e i tanti da premi e foto che ritraggono la carriera di entrambi. Spiccano oggetti davvero originali nella casa: dall’argenteria a forma di animali ai vasi a forma di teste di mori fino alle foto personali dei due proprietari. In soggiorno, inoltre, una coppia di pastori che ricalcano le sembianze di Ventura e Terzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

Al centro della casa domina un ampio soggiorno con un grande divano: i pavimenti dark si incastrano con i muri bianchi, come lo sono i divani di pelle e le console. Anche i puff sono bianchi, mentre le tende sono di rosso fuoco. All’interno della casa c’è anche una maxi cantinetta a temperatura controllata che custodisce alcune pregiate bottiglie di vino.