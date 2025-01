Tina Cipollari, com’era prima dei ritocchini: il prima e il dopo della vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari presenza fissa di Uomini e Donne è cambiata nel corso degli anni. Com’era agli albori delle sue apparizioni televisive?

E’ l’opinionista televisiva per antonomasia, con un’esperienza di oltre 20 anni di commenti, considerazioni, ma anche di sfuriate e battute ironiche e spesso sarcastiche. Tina Cipollari è un portento e la sua figura è ormai familiare ai fan di Uomini e Donne e non solo.

E’ qui che nel 2001 la vamp di Viterbo è arrivata in cerca dell’anima gemella, dando il via ad un percorso straordinario su cui ha costruito una carriera che la rende oggi una delle persone più famose dello spettacolo italiano.

Tina è una donna con grande fascino ed è riuscita a rimanere sempre se stessa, nonostante la notorietà. Molti si chiedono com’era agli inizi della sua carriera, quando era più giovane e senza ritocchini. Ma soprattutto, Tina ha ceduto realmente ai ritocchini?

La trasformazione di Tina

Tina Cipollari ha debuttato in TV con uno stile alla Marilyn Monroe. Molti la ricordano con i capelli ricci e vaporosi, ma sempre biondo platino e gli outfit provocanti. Abbandonato il ruolo di segretaria contabile l’acerrima nemica di Gemma oltre 20 anni fa si tuffava in un’avventura che le ha cambiato la vita.

Gli anni passano ed è normale che anche Tina sia cambiata con il tempo: le sue forme sono diventate più morbide, la sua bellezza è diventata giunonica, i capelli sono diventati meno mossi, ma rimasti il suo punto di forza. Molti si chiedono se Tina abbia messo mano al viso e l’opinionista per questo motivo è stata spesso al centro del gossip.

Finita anche nella rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, Tina non ha mai nascosto di aver ritoccato qualcosa al viso ma ha sempre smentito categoricamente di “aver fatto di più”. L’ opinionista di Uomini e Donne infatti ha affermato di aver rifatto solo le labbra e ha rimandato al mittente le illazioni del chirurgo dei Vip Giacomo Urtis che le attribuiva ritocchi anche agli zigomi e alle palpebre.

In una puntata di Uomini e Donne di qualche anno fa la Cipollari ha voluto zittire i suoi detrattori dicendo: “Non sono rifatta, sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molte meno rughe intorno alla bocca solo perché sono cicciotella. 16 anni fa avevo molti chili di meno.” Insomma, il cambiamento di Tina c’è, ma è da attribuire solo a Madre Natura, che non ha scalfito in alcun modo la sua bellezza.