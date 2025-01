Il Paradiso delle Signore, parla della sua malattia Gloria Radulescu (Marta)

Gloria Radulescu, la Marta de Il Paradiso delle Signore, ha parlato per la prima volta della sua malattia. Ecco il racconto.

La famosa soap opera è trasmessa come sempre su Rai 1 ed è riuscita, sin dal primo momento, a catturare l’interesse del grande pubblico. I fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata. Numerose sono infatti le vicende raccontate e che continuano ad appassionare milioni di telespettatori.

In modo del tutto inaspettato, l’attrice di Marta ha però svelato qualcosa sulla malattia che l’ha colpita all’improvviso.

Cosa è successo a Gloria Radulescu e come sta

Lei è senz’altro tra i protagonisti più amati de Il Paradiso delle Signore, dato che interpreta un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Marta Guarnieri – questo il suo nome – vivere in una vita intensa e con le sue storie appassiona i fan, tanto che molti non possono fare a meno di assistere alle varie sorprese messe in serbo per loro. Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Tv Mia, l’attrice rumena ha appunto svelato qualche dettaglio in più sulla propria vita lavorativa e personale, parlando per la prima volta anche della malattia che l’ha colpita molti anni fa.

La donna è infatti nata prematura e ha ricevuto subito la diagnosi di asma da smog. “Mi venivano forti crisi respiratorie“, ha infatti detto lei, “diventavo cianotica e dovevo ricorrere alla bombola di ossigeno per riprendermi. Ho rischiato più di una volta di morire“. I medici consigliarono quindi ai suoi genitori di spostarsi in un posto vicino al mare, pieno di iodio e che potesse essere di aiuto alla piccola. In questo i suoi polmoni avrebbero continuato ad essere attivi. La Radulescu si è quindi trasferita – insieme alla mamma e al fratello – a Corato, in provincia di Bari, luogo in cui ha anche completato il suo percorso di studi ed è riuscita a guarire completamente.

Nel corso degli anni, si è inoltre approcciata al mondo della recitazione e ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito. Il vero successo è però arrivato per lei proprio con la soap opera Il Paradiso delle Signore, che le ha appunto dato l’opportunità di farsi conoscere dinnanzi a milioni di persone. Nel tempo libero, l’attrice si dedica anche alla scrittura e al momento starebbe lavorando ad un nuovo romanzo.