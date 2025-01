Roberto Farnesi: età, moglie e figli, dove vive, stipendio, studi. Tutto sull’attore de Il Paradiso

Roberto Farnesi è tra gli attori più amati della tv, ma chi è nella vita di tutti i giorni? Ecco quel che si sa su di lui.

L’attore è diventato, nel corso degli anni, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Negli ha infatti collezionato varie esperienze che gli hanno dato la possibilità di essere un personaggio così amato. Ormai è infatti un volto fisso della soap opera Rai Il Paradiso delle Signore, in cui interpreta il personaggio i Umberto Guarnieri.

In molti si domandano cosa abbia fatto prima del successo e come sia oggi la sua situazione sentimentale. Questo è tutto ciò che c’è da sapere sull’attore.

Chi è Roberto Farnesi: carriera e vita privata

Navo a Navacchio (PI) nel 1969, si è approcciato sin da subito al mondo della recitazione e ben presto si è trasferito nella città di Firenze per studiare presso la Scuola di Cinema Immagina. All’inizio della sua carriera, Farnesi ha in primis posato come modello per alcuni fotoromanzi e, nel 1996, ha ottenuto il suo primo incarico da attore partecipando alla miniserie tv Una donna in fuga con la regia di Roberto Rocco. Il vero successo è però arrivato per lui nel 1998, quando ha interpretato il personaggio di Aloisi nel film Femmina di Giuseppe Ferlite. Da quel momento si sono susseguite molte apparizioni cinematografiche e, nel 1998, ha recitato nel film Paparazzi per Neri Parenti.

In seguito è entrato anche nel cast del film Un té con Mussolini di Franco Zeffirelli e, dal 2000, ha iniziato ad apparire spesso nel piccolo schermo. Tra le tante esperienze fatte, si ricordano ad esempio quelle della miniserie Rai Turbo, della soap Centovetrine e della serie Carabinieri. Nel 2006 ha inoltre partecipato alla miniserie Mediaset Questa è la mia Terra e, due anni dopo, è tornato al cinema insieme al regista Carlo Verdone. Dal 2012 è invece stato protagonista della fiction Le tre rose di Eva e, dal 2018, della soap opera Il Paradiso delle Signore in cui impersona il ruolo di Umberto Guarnieri.

Sul fronte sentimentale, si sa che dal 2015 è felicemente legato a Lucya Belcastro. Al momento del loro primo incontro, lei aveva 21 anni e studiava Lingue all’Università di Firenze. I due hanno poi messo al mondo – nel 2021 – la piccola Mia, il cui arrivo ha reso Farnesi papà all’età di 52 anni. Prima di Lucya, nella sua vita ci sono state invece Desirée Noferini e Federica Bertolani, rispettivamente Miss Toscana 2005 e 2004.