Cosa piantare a luglio per avere fiori e ortaggi freschi sempre, nel giardino, in vaso e nell’orto

Il mese di luglio rappresenta un periodo ideale per dedicarsi alla coltivazione di fiori e ortaggi, in quanto le temperature sono elevate e le giornate lunghe permettono un’ottima crescita delle piante. Vediamo quindi quali sono le piante più adatte da coltivare a luglio per avere sempre fiori e ortaggi freschi a disposizione.

Piantare fiori in giardino a luglio

Per dare un tocco di colore e vivacità al proprio giardino, luglio è il momento ideale per piantare fiori come:

i gerani sono piante molto resistenti e facili da coltivare. Possono essere piantati sia in giardino che in vaso e offrono una vasta gamma di colori. Petunie: le petunie sono fiori molto apprezzati per il loro intenso profumo e la varietà di colori disponibili. Possono essere piantate sia a terra che in vaso. Assicurarsi di fornire loro un terreno ben drenato.

Coltivare ortaggi in giardino o nell’orto a luglio

Luglio è anche il momento perfetto per coltivare ortaggi freschi e gustosi, che potranno essere consumati in insalate o cotti per ricette salutari. Ecco alcuni ortaggi da piantare a luglio:

i peperoni sono ortaggi che richiedono calore e luce solare. Possono essere piantati in vaso o nel terreno e offrono una vasta gamma di forme e colori. Fagiolini: i fagiolini sono ortaggi che crescono rapidamente e richiedono un’esposizione al sole di almeno 6 ore al giorno. Possono essere coltivati sia in vaso che nel terreno.

La chiave per ottenere fiori e ortaggi sempre freschi è procedere a una corretta manutenzione delle piante, fornendo loro luce, acqua e i nutrienti necessari. Inoltre, bisogna ricordarsi di seguire le istruzioni specifiche per ogni tipo di pianta e adeguare le cure al proprio clima e terreno.

Quindi, approfittate del mese di luglio per piantare fiori e ortaggi nel vostro giardino o nell’orto e godetevi i meravigliosi risultati durante tutto l’anno!