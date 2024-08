Questa maschera è il mio segreto per una pelle luminosa e giovane: ho detto addio a chirurgo e sieri costosi

Avere una pelle bella, luminosa e dall’aspetto giovanile è possibile senza spendere tanti soldi in costosi trattamenti, ma con una semplicissima maschera.

Il desiderio comune a quasi tutti è combattere i segni del tempo e contrastare l’antiestetico effetto delle rughe che compaiono sul volto. Quel che si vuole è mantenere una pelle levigata, tonica ed elastica, con un aspetto giovane e bello.

Per ottenere tutto ciò spesso si fa ricorso a trattamenti di bellezza che possono essere molto costosi: da creme e siero con prezzi alti alla chirurgia, per chi se la può permettere. Ma se nonostante i costi elevati a volte nemmeno le creme danno i risultati sperati e gli interventi di chirurgia estetica sono troppo invasivi, ci sono invece soluzioni naturali ed economiche.

Senza spendere una fortuna, ma anzi solo con pochi spiccioli si può intervenire efficacemente per affrontare i segni dell’invecchiamento e anche prevenirli. Avere una pelle giovanile e invidiabile non è un sogno irrealizzabile: ecco una maschera portentosa che produce effetti sorprendenti.

La maschera antiage semplice ed efficace: pelle giovane e splendente in poche mosse

Per attenuare le rughe e prevenirne la formazione e per annullare fastidiose macchie sul viso esiste un semplice ingrediente di uso comune in cucina che si rivela miracoloso.

Si tratta della farina di riso. Questo prodotto è in grado anche di diminuire notevolmente le piccole cicatrici lasciate dall’acne e che ingrossano la grana della pelle del viso. Gli antichi rimedi delle nonne nel campo della bellezza sono utilissimi e questo è uno di essi.

L’uso di prodotti alimentari allo scopo di nutrire la pelle ed eliminare inestetismi è un metodo oltre che economico anche ecosostenibile. Non danneggia l’ambiente e agisce nel pieno rispetto della salute. Sono davvero vari i vantiaggi di scegliere un trattamento di bellezza naturale come questo.

Certamente occorre avere costanza nell’applicazione, ma questo è richiesto anche per quanto riguarda l’uso di creme e sieri realizzati con sostanze sintetiche. Per ottenere risultati fantastici e mostrare meno anni sul volto ecco la maschera da preparare e da utilizzare 2 volte alla settimana affinché in breve tempo si notino gli effetti sperati.

Tutto ciò che serve sono 2 cucchiai di farina di riso. A questi vanno aggiunti 1 cucchiaio di farina o amido di mais, 1 cucchiaino di miele (millefiori o di acacia, vanno bene entrambi) e 2 cucchiaini di latte.

Questi ingredienti tutti insieme creano un mix che è al tempo stesso nutriente, astringente, smacchiante e levigante. Bisogna mescolare il tutto e applicarlo sul viso stendendolo uniformemente. La maschera va lasciata agire per 20 – 25 minuti e poi si passa al risciacquo con acqua tiepida.

Per potenziare l’effetto benefico di questa maschera di bellezza antiage mentre la si applica sul viso praticare un massaggio che favorisce l’assorbimento e stimola la microcircolazione del sangue in quella zona. È assolutamente da sperimentare!