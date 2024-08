RC Moto: ecco le garanzie accessorie più richieste sul web

Ogni moto, così come tutti i veicoli, richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, che tutela dai danni provocati a terzi – persone o beni – nel caso in cui si verifichino sinistri.

Dunque, questa polizza non offre alcuna protezione per ciò che riguarda eventuali danni a sé stessi e al proprio veicolo, causati da eventi anche non legati ad un incidente su strada.

Per questo le compagnie assicurative offrono la possibilità di aggiungere nel contratto alcune garanzie accessorie, ovvero di una serie di coperture che tutelano sia la moto che il conducente di fronte a una gamma più ampia di imprevisti e circostanze.

La ricerca delle garanzie accessorie delle polizze moto passa per la rete

La ricerca delle garanzie accessorie al giorno d’oggi si concentra prevalentemente sul web, dove generalmente i prezzi per l’assicurazione moto risultano più contenuti, soprattutto se si passa per una fase di confronto dei preventivi delle principali realtà del settore su portali di comparazione come Facile.it.

Grazie a questi siti specializzati, infatti, è possibile ricevere prospetti del tutto su misura, con cui beneficiare del miglior rapporto qualità-prezzo, avvalendosi di un servizio semplice, rapido e completamente gratuito.

Naturalmente, in fase di comparazione è sempre bene valutare con attenzione di quali coperture accessorie si potrebbe avere davvero bisogno, al fine di evitare spese superflue e ottimizzare al meglio i costi.

Polizza moto: le garanzie accessorie più gettonate online

Tra le garanzie accessorie per la polizza moto più richieste anche online è possibile annoverare la Furto e incendio, che permette di tutelare il motociclista dai danni derivanti non solo dal furto del veicolo, ma anche da eventi come incendi, esplosioni, o cortocircuiti. Questa garanzia risulta particolarmente utile per i possessori di moto nuove o di valore, poiché in caso di furto entro sei mesi dall’immatricolazione, il risarcimento avviene a valore di acquisto, senza deprezzamento.

Un’altra garanzia molto gettonata al giorno d’oggi è l’Assistenza stradale, che garantisce di usufruire di un supporto tempestivo in caso di guasti o incidenti, offrendo servizi come il traino del veicolo, riparazioni sul posto, e in alcuni casi, anche la fornitura di un veicolo sostitutivo. Si tratta di un prodotto particolarmente indicato per chi viaggia frequentemente e desidera evitare inconvenienti durante i propri spostamenti.

Un’altra garanzia particolarmente richiesta sul web è la Tutela legale, che permette di coprire le spese per gestire le eventuali controversie derivanti da sinistri stradali, sia in ambito civile che penale. Naturalmente, viene fornita anche la possibilità di scegliere il proprio avvocato di fiducia, assicurando così un supporto legale completo senza dover sostenere ulteriori costi imprevisti​.

Allo stesso tempo, è particolarmente richiesta la Rinuncia alla rivalsa, che evita che l’assicurazione si rivalga sul contraente nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in particolari condizioni, come per esempio la guida in stato di ebrezza, che ancora oggi è responsabile dell’8,5% degli incidenti che si verificano nel nostro Paese.

Infine, risulta sempre più ricercata anche la garanzia Infortuni del conducente, che offre una protezione finanziaria nel caso in cui il motociclista subisca danni fisici a seguito di un incidente.

Un aspetto importante di cui tenere conto nel caso in cui si scelga di cambiare compagnia assicurativa è che le coperture accessorie si rinnovano automaticamente, dunque è necessario inoltrare disdetta secondo le tempistiche stabilite dal contratto così da procedere alla nuova sottoscrizione in tutta tranquillità.