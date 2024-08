La Promessa, anticipazioni inquietanti dalla spagna: vuole avvelenarlo, il motivo è da brividi

Nelle prossime puntate de La Promessa assisteremo ad un tentativo di avvelenamento: ecco chi compirà questo gesto e il motivo.

Le vicende che riguardano la soap spagnola La Promessa sono arrivate ad un punto di svolta fondamentale. La soap, che va in onda dallo scorso maggio 2023, ha attirato il pubblico di Canale 5 per le vicende che riguardano la sua protagonista, Jana, ma anche tutti gli altri personaggi che ruotano intorno la tenuta.

Nelle prossime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna vedremo cosa accade di così sconvolgente tra i personaggi di Palazzo La Promessa. In particolare le prossime puntate saranno incentrate su un personaggio che ormai dà segni di follia e decide anche di uccidere qualcuno usando del veleno! Vediamo allora le prossime anticipazioni de La Promessa.

Anticipazioni La Promessa: ci sarà un tentativo di avvelenamento!

Le prossime puntate de La Promessa si soffermeranno in particolare su Jimena che, dopo una serie di eventi e rivelazioni, darà segni di follia, iniziando a indagare per trovare l’identità della donna amata da suo marito. Ovviamente non mancheranno le anticipazioni nemmeno su Jane e sugli altri personaggi.

Nelle anticipazioni de La Promessa vedremo innanzitutto Abel che si pentirà per tutti gli sbagli che ha fatto. Il dottore, infatti, poiché si era innamorato di Jana, aveva deciso di ricattarla pur di averla al suo fianco. Per questo motivo aveva aiutato Jimena che si era finta incinta per tenere Manuel legato a lei. Abel si è però pentito e vuole rivelare tutto a Jana e Manuel.

A questo punto Abel inizierà a mettere sempre più pressione ad Jimena affinché anche lei confessi a Manuel la storia della finta gravidanza. Jimena dice ad Abel che dirà tutta la verità a Manuel quando sarà il momento giusto ma la vedremo rimandare sempre la sua confessione. Quando Jimena si rende conto che sarà Abel a dire tutta la verità a Manuel decide di avvelenare il dottore.

Nelle prossime anticipazioni de La Promessa vedremo poi, finalmente, Manuel che confesserà davanti a tutti di non poter stare con Jimena perché ama un’altra donna. A questo punto la follia di Jimena giunge al limite e la donna inizia la caccia all’identità di questa misteriosa amante che per Jimena diventa un’ossessione, anche se ha qualche idea al riguardo.

Dopo qualche indagine Jimena troverà delle prove nell’hangar che riguardano quella che definisce l’amante di Manuel. La donna è ora pronta ad agire per fare tutto, ma proprio tutto pur di non tenere Manuel con lei. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa non dobbiamo fare altro, ora, che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.00, su Canale 5.