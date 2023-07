Come rendere accogliente la zona pranzo in un soggiorno piccolo: i preziosi suggerimenti di Paola Marella

Nel design di un soggiorno piccolo, è spesso una sfida creare uno spazio funzionale e accogliente, soprattutto quando si deve includere una zona pranzo. Tuttavia, con i preziosi suggerimenti di Paola Marella, esperta di interior design e presentatrice televisiva, è possibile trasformare anche lo spazio più limitato in un’area pranzo accogliente.

1. Sfruttare al massimo lo spazio disponibile

Quando si tratta di un soggiorno piccolo, ogni centimetro conta. Perciò, è importante sfruttare al massimo lo spazio disponibile per la zona pranzo. Marella consiglia di optare per soluzioni salvaspazio come tavoli pieghevoli o tavoli allungabili, che possono essere estesi solo quando necessario. Inoltre, le sedie pieghevoli o le sedie impilabili sono ottimi per risparmiare spazio.

2. Utilizzare mobili multifunzionali

Se si dispone di uno spazio davvero limitato, Marella suggerisce di utilizzare mobili multifunzionali, come un tavolo da pranzo che si trasforma in un’isola da cucina, o un tavolo con ripiani integrati per riporre oggetti o posate. Questi mobili non solo offrono uno spazio extra per la conservazione, ma permettono anche di svolgere diverse attività nello stesso spazio.

3. Illuminazione adeguata

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nell’ambiente di un soggiorno piccolo. Paola Marella consiglia di utilizzare la luce naturale al massimo aprendo tende o utilizzando modelli trasparenti. Inoltre, l’uso di luci soffuse o lampade da tavolo aggiunge un’atmosfera accogliente alla zona pranzo.

4. Colori e texture

La scelta dei colori e delle texture può influenzare notevolmente la percezione dello spazio. Marella suggerisce di utilizzare colori chiari per le pareti e i tessuti, poiché riflettono meglio la luce e danno l’illusione di uno spazio più ampio. Inoltre, l’aggiunta di texture come tappeti o cuscini può creare un ambiente accogliente e invitante.

5. Accessori decorativi

Infine, Marella consiglia di utilizzare accessori decorativi per personalizzare la zona pranzo e renderla più accogliente. Un vaso con fiori freschi, una candela profumata o un quadro appeso sono solo alcuni esempi di come si possono aggiungere dettagli che contribuiscono a creare un ambiente caldo e ospitale.

Seguendo questi preziosi suggerimenti di Paola Marella, è possibile trasformare anche un soggiorno piccolo in uno spazio accogliente e funzionale, dove la zona pranzo diventa il cuore della casa.