Le tue scarpe da ginnastica bianche ritorneranno a splendere con questi geniali segreti della nonna

Le scarpe da ginnastica bianche sono sempre di moda e danno un tocco fresco e pulito a qualsiasi outfit sportivo. Tuttavia, dopo qualche tempo di utilizzo, è inevitabile che perdano la loro luce e si macchino. Fortunatamente, ci sono alcuni segreti della nonna che possono aiutarti a far tornare le tue scarpe da ginnastica bianche al loro splendore originale. Ecco alcuni geniali trucchi che devi assolutamente provare.

1. Bicarbonato di sodio e aceto bianco

Questo è uno dei rimedi più efficaci per pulire scarpe da ginnastica bianche. Inizia spazzolando via la sporcizia in eccesso dalle tue scarpe. Quindi, crea una pasta miscelando bicarbonato di sodio e aceto bianco in una ciotola. Applica questa pasta sulle aree macchiate delle scarpe, utilizzando un vecchio spazzolino da denti o una spugnetta. Lascia agire per circa 15 minuti e quindi, utilizzando un panno umido, rimuovi la pasta e risciacqua bene le scarpe. Vedrai che torneranno a brillare come nuove.

2. Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà di pulizia e può aiutare a rimuovere le macchie dalle tue scarpe da ginnastica bianche. Basta strofinare le macchie con un panno umido e un po’ di sapone di Marsiglia. Lascia agire per qualche minuto, quindi risciacqua con acqua pulita. Ripeti il processo se necessario.

Scarpe da ginnastica bianche segreto nonna ilCiriaco.it

3. Succo di limone e sole

Il succo di limone è un grande alleato quando si tratta di smacchiare le scarpe da ginnastica bianche. Spremi il succo di un limone fresco in una ciotola e utilizza un batuffolo di cotone o un panno per applicarlo sulle macchie. Lascia agire al sole per un paio d’ore fino a quando le macchie non svaniscono. Infine, risciacqua con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di succo di limone.

4. Amido di mais

L’amido di mais è un ottimo assorbente e può aiutare a rimuovere le macchie di sporco dalle scarpe da ginnastica bianche. Spolvera una piccola quantità di amido di mais sulle macchie e lascialo agire per qualche ora. Quindi, utilizzando un panno umido, strofina delicatamente le macchie fino a quando non svaniscono. Infine, risciacqua bene le scarpe e lasciale asciugare all’aria aperta.

Utilizzando questi geniali segreti della nonna, le tue scarpe da ginnastica bianche torneranno a splendere come nuove. Ricorda di testare sempre questi metodi su una piccola area nascosta delle tue scarpe per evitare eventuali danni. Quindi, seguendo questi semplici trucchi, sarai in grado di mantenere le tue scarpe da ginnastica bianche sempre pulite e come appena acquistate.