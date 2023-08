Allerta ictus in Italia: ecco i sintomi da non sottovalutare in estate

L’estate è una stagione che spesso ci porta a pensare al relax, alle vacanze e al divertimento all’aria aperta. Tuttavia, mentre godiamo delle attività estive, è importante prestare attenzione alla nostra salute, soprattutto all’insorgere di possibili problemi come l’ictus.

Cosa è l’ictus?

L’ictus, noto anche come ictus cerebrale o attacco cerebrale, è una grave condizione medica che colpisce il flusso di sangue al cervello. Questa interruzione può causare danni irreversibili alle cellule cerebrali, portando a sintomi come paralisi, difficoltà di linguaggio e problemi di memoria.

Allarme ictus estate ilCiriaco.it

I sintomi dell’ictus possono peggiorare in estate

In estate, con l’aumento delle temperature e l’esposizione al sole, i sintomi dell’ictus possono peggiorare. Pertanto, è importante conoscere i segnali da non sottovalutare e agire prontamente in caso di emergenza.

Ecco i cinque sintomi da non sottovalutare

Debolezza improvvisa o paralisi di un lato del corpo: Se improvvisamente perdi la forza o la sensibilità in un braccio, una gamba o un lato del viso, potrebbe essere un segnale di ictus. Difficoltà nel parlare o nella comprensione: Se ti rendi conto di avere difficoltà a parlare correttamente o a comprendere quello che gli altri dicono, potresti essere colpito da un ictus. Perdita improvvisa della vista: Se improvvisamente perdi la vista in uno o entrambi gli occhi, potrebbe essere un sintomo di ictus. Vertigini e problemi di equilibrio: Se ti senti improvvisamente stordito o hai difficoltà a mantenere l’equilibrio, potrebbe essere dovuto all’ictus. Forti mal di testa senza causa apparente: Se hai un improvviso e intenso mal di testa senza motivo evidente, potrebbe essere un segnale di ictus. Questo sintomo è più comune nelle donne.

Cosa fare in caso di sospetto ictus?

Se manifesti uno o più dei sintomi sopra elencati, è fondamentale chiamare immediatamente il numero di emergenza e andare in ospedale. Agire tempestivamente può fare la differenza tra una rapida guarigione e gravi conseguenze. Ricorda, l’ictus è un’emergenza medica e va trattato come tale.

Prevenzione dell’ictus

Pur essendo impossibile prevenire completamente l’ictus, è possibile ridurre il rischio adottando uno stile di vita sano, esercitandosi regolarmente, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna, limitando l’assunzione di alcool e smettendo di fumare. Anche l’alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali può contribuire a ridurre il rischio di ictus.

Non sottovalutare i sintomi dell’ictus, specialmente durante l’estate quando il rischio può aumentare. Sii consapevole dei segnali e agisci prontamente per preservare la tua salute e il tuo benessere.