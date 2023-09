Caterina Balivo, il crudo retroscena sul padre fa discutere: “Me ne sono andata”

Caterina Balivo si lascia sfuggire un retroscena forse mai rivelato fino ad ora che ha spiazzato tutti, c’entra il padre.

Da pochi giorni Caterina Balivo è tornata in Rai per la gioia di moltissimi telespettatori, durante la diretta della prima puntata non è riuscita a nascondere l’emozione.

La nota ed amatissima conduttrice aveva deciso di lasciare le reti di Viale Mazzini nel 2022, già da due anni però non conduceva un programma tutto suo dopo l’addio a Vieni da me. Lo scorso anno era approdata su La7 al timone per la prima volta di un quiz-show, Lingo-Parole in gioco. Come lei stessa ha più volte detto è stata una bella avventura, ma tornare in Rai l’ha riempita di gioia.

Ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni nel programma Radio 2 Social Club Caterina ha parlato del nuovo programma che conduce da lunedì a venerdì su Rai Uno dalle 14.00, ‘La volta buona‘. Senza giri di parole ha detto che era emozionatissima durante la prima puntata, da tre anni non tornava in diretta ed è molto contenta.

Caterina Balivo, il retroscena sul padre lascia senza parole, perché la conduttrice è andata via

Prima di tornare a lavoro la conduttrice si è concessa un po’ di vacanza e relax con la sua famiglia. La sua è stata un’estate bella, trascorsa con i suoi figli e suo marito.

I suoi figli hanno oggi 11 e 6 anni, quest’anno infatti hanno iniziato entrambi un nuovo percorso scolastico, la figlia in prima elementare e il figlio in prima media. Parlando della scuola ha detto che gli stipendi dei professori dovrebbero essere più alti perché con gli alunni fanno un lavoro incredibile.

I due speaker le hanno poi fatto il ‘gioco della torre‘, lo stesso che lei fa ai concorrenti a La volta buona, questa volta perché a condurlo non è lei. Le hanno chiesto cosa deciderebbe di tritare tra un premio televisivo e il terzo posto a Miss Italia. La conduttrice ha scelto di tritare il premio importante perché quel terzo posto al noto concorso di bellezza è stata la sua volta buona per dire al padre che voleva trasferirsi a Roma per studiare e lavorare.

Riferendosi a lui ha svelato un retroscena inedito dicendo: “Lui mi rispondeva che dovevo restare lì e fare l’università a Napoli. Ho risposto: ‘Allora vado a Miss Italia, vinco e me ne vado’.” Caterina ha continuato dicendo che anche se non si è aggiudicata il primo posto se ne è comunque andata.