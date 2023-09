L’abito non fa il monaco, ma qualche volta sì: come vestirsi a un colloquio di lavoro

Siamo proprio sicuri che l’abito non faccia il monaco? Scopriamo come questo detto non si applica ai colloqui di lavoro.

Sicuramente avrei sentito il detto “l’abito non fa il monaco”, un detto che ci avverte di stare molto attenti alle apparenze che possono ingannare. Ma da dove viene? Di solito non si ha mai un’origine certa dei proverbi, ma sicuramente possiamo collocare questo nel medioevo. Durante i vari pellegrinaggi religiosi, molto spesso i viaggiatori erano proprio dei monaci che ricevevano dalle persone accoglienza ed ospitalità, proprio per rispetto dell’abito talare.

Questo tipo di abito diventa un mezzo per ingannare e raggirare le persone che, spesso, si trovavano ad ospitare dei furbetti che, vestiti da monaci, approfittavano della loro ospitalità. Il più delle volte è quindi vero che non bisogna soffermarsi alle apparenze ma, in alcune circostanze, come ci si presenta può fare la differenza, ad esempio ad un colloquio di lavoro.

Quando l’abito il monaco lo fa eccome: cosa indossare ad un colloquio di lavoro per essere assunti

Ci sono alcuni elementi che bisognerebbe tenere sempre in considerazione quando ci si prepara per un colloquio di lavoro. Ovviamente non bisognerebbe mai presentarsi trasandati, piuttosto si dovrebbe puntare su abiti e accessori sobri. Una camicia è sempre un evergreen per qualsiasi lavoro dovete affrontare il colloquio. Abbinata ad una gonna lunga nera e un paio di ballerine sarà sicuramente l’ideale. Ricordate di indossare camicie di qualità e di colori delicati.

Per andare sul sicuro potresti sempre optare per un look black&white che non passa mai di moda. In questo caso potrebbero bastare anche una semplice magliettina bianca basic e dei pantaloni neri per ricreare un look elegante. Giacche o trench sono una scelta saggia, daranno al vostro outfit un aspetto professionale.

Sono da considerare anche i colori neutri come il beige, il grigio e il verde salvia. Sarebbe meglio evitare dei colori troppo sgargianti che, sicuramente vi faranno notare ma non in modo positivo. Se il colloquio è previsto in inverno potresti optare per un semplice dolcevita a collo alto, gonna o pantaloni neri e delle décolleté.

Non dimenticate gli accessori, anche questi sono importanti. Se indossate i gioielli evitate modelli pacchiani ma indossate qualcosa di minimal. Date un’occhiata anche alle vostre borse, non c’è bisogno che siano di marca, ma l’importante è che siano pulite ed ordinate. Dunque, cosa pensate di indossare per il vostro prossimo colloquio di lavoro? Noi intanto vi facciamo i nostri migliori auguri!