Bevuto troppo? Cosa fare per abbassare subito i livelli di alcol nel sangue

Hai esagerato nel bere? Ecco le cose che puoi fare per abbassare velocemente i livelli di alcol nel sangue.

A chi non è mai successo di esagerare un po’ con le bevande alcoliche! Chiunque abbia passato un Natale in famiglia o abbia partecipato ad un matrimonio si è sicuramente ritrovato con la testa pesante il giorno dopo. È facile aumentare i livelli di alcol nel sangue basta un aperitivo fra amici, qualche bicchiere di vino alla cena ed ecco fatto. Bisogna fare attenzione specialmente se torniamo a casa guidando!

Tutti sappiamo che bere alcol non faccia bene al nostro organismo, il fegato e i reni vengono sottoposti ad un lavoro intenso, l’abuso può portare brutte conseguenze non ultima la dipendenza. Ma senza arrivare a questi eccessi, può capitare che una persona beva un bicchiere di troppo! Gli esperti ci danno dei suggerimenti per abbassare i livelli di alcol nel sangue, tenendo sempre presente che bisogna bere con moderazione specialmente se dobbiamo guidare.

Brutta sbornia? Come abbassare immediatamente i livelli di alcol ed evitare disastri

L’alcol tende a disidratare il corpo quindi è buona regola bere molta acqua; dopo aver assunto alcol infatti, viene una grandissima sete, sentiamo la gola secca. Alcuni aggiungono acqua al vino, anche se può sembrare un sacrilegio, funziona. Evitare le bevande gassate è un altro consiglio da seguire, sembra che si acceleri l’assorbimento dell’alcol assumendole in contemporanea.

Un altro rimedio per abbassare i livelli di alcol è mangiare carboidrati: ne ritarda l’assorbimento e ne riduce la quantità. Facciamo molta attenzione ai tempi: per assorbire una bevanda come l’alcol, il corpo impiega quasi un’ora, ovviamente varia poi da individuo ad individuo a seconda dell’età e del peso corporeo, più beviamo e più il nostro organismo impiega tempo per smaltire l’alcol. Muoverci, camminare è un’altra opzione per accelerarne lo smaltimento.

Sicuramente dobbiamo tenere presente che bere alcol deve essere un’eccezione, ogni tanto è piacevole ma non dimentichiamo mai che i pericoli per il corpo sono tanti e anche quelli che riguardano il nostro equilibrio psicologico; si può cambiare molto abusando di questa sostanza!

In ogni caso dopo aver bevuto qualche bicchiere in più è sempre meglio fermarsi a dormire ed aspettare che i livelli nel sangue si abbassino anche aiutandoci con i suddetti consigli, mai però mettersi alla guida, potrebbe essere molto pericoloso per noi e per gli altri.