Dimagrisci senza fatica se la sera fai queste 5 cose: risultati stupefacenti | Fallo subito

Dimagrire velocemente e senza fatica è un sogno, ecco 5 suggerimenti che possono portare a grandi risultati.

Tante persone decidono di dimagrire e vorrebbero realizzare tutto ciò senza troppi sforzi. Ci sono però 5 consigli da poter utilizzare in particolar modo di sera. Ecco quali sono.

Settembre è il mese giusto per mettere in pratica i propri buoni propositi di cui magari si è parlato durante le passate vacanze. Complice il ritorno al lavoro e quello dei figli a scuola ci si sente al via di una nuova partenza.

Le energie accumulate durante l’estate possono essere impiegate per raggiungere obiettivi come quello di dimagrire. Ecco come procedere la sera.

Dimagrire, anche il sonno è prezioso

Che si decida di perdere il peso in eccesso dopo un’estate di bagordi o cogliere semplicemente l’occasione per mettersi in forma, qualunque consiglio è ben accetto. In tanti inoltre si chiedono cosa devono fare, nello specifico, di sera.

Camminare per dimagrire è un’ottima idea, anche quando comincia a imbrunire. Gli esperti consigliano un’attività aerobica di lieve intensità 2 o 3 ore prima di andare a letto. I benefici sono molteplici, tra di essi la regolazione del metabolismo. Stando a una ricerca del National Sleep Foundation le persone più attive hanno tra il 56 e il 67% di possibilità di dormire meglio.

Per quanto riguarda la cena prediligere l’assunzione di proteine magre come pollo, pesce, le uova e la soia. A questo vanno aggiunte le verdure in quantità, per esempio broccoli, cavolo e spinaci. Bisogna ricordarsi di bere molta acqua che è una buona abitudine in ogni contesto. La cena inoltre dovrebbe essere consumata tra le 19 e le 21 e bisognerebbe attendere due ore prima di addormentarsi in modo da non averla tutta ancora sullo stomaco quando si va a letto.

Anche la temperatura incide sul consumo di calorie. Se in una stanza ci sono 18 gradi si consuma il 7% di calorie in più rispetto a una temperatura dell’ambiente più elevata. Dunque soprattutto nella stagione più fredda è meglio coprirsi per bene e abbassare il termostato.

Anche se non è ancora riconosciuta a livello formale esiste la dipendenza da cellulare che ci porta a usarlo fino a notte inoltrata e a riprenderlo in mano al mattino appena ci svegliamo. Ecco questo device dovrebbe essere bandito dal nostro comodino per gli effetti negativi sul sonno e per l’abbassamento dei livelli di melatonina che provocano un incremento del peso.

Non tutti riescono ad arrivare sereni al mattino successivo senza mettere qualcosa sotto i denti. Il suggerimento è quello di non abbuffarsi. Se si ha fame sarebbe preferibile mangiare della verdura, come una carota o frutta secca.