Dimagrire mentre dormi con queste 5 bevande che ti cambiano la vita | Magra subito

Non ci crederete mai ma ci sono 5 bevande che ci aiutano a dimagrire mentre dormiamo. Vediamo insieme quali sono.

Avere un fisico snello e tonico semplicemente dormendo? È possibile grazie alle 5 bevande che vi sveleremo in questo articolo.

Per restare in salute e perdere peso, il riposo è importante quanto la dieta e l’allenamento. Se non dormiamo bene o se non dormiamo a sufficienza, infatti, avremo alti livelli di cortisolo, l’ormone dello stress e nemico del dimagrimento. Dunque se vogliamo perdere peso oltre a seguire una dieta bilanciata e a fare sport dobbiamo anche dormire. Ci sono 5 bevande che conciliano il buon sonno ma non solo: ci aiutano a dimagrire anche mentre dormiamo.

Ecco le 5 bevande che ti aiutano a dimagrire mentre dormo

Un vecchio proverbio recita che chi dorme non piglia pesci. Questo può anche essere vero ma è ancor più vero che chi non dorme abbastanza non riuscirà mai a dimagrire nè a godere di buona salute.

Troppo spesso sottovalutato, il sonno è importantissimo. Dormire è importante quanto bere e mangiare. Se non dormiamo bene o se dormiamo troppo poco, non avremo una buona resa né al lavoro né nello studio; non riusciremo ad allenarci e ci sentiremo stanchi, irritabili e stressati. Questo ostacolerà anche il dimagrimento. Ogni sera, prima di coricarci, beviamo una di queste 5 bevande e, in men che non si dica, vedremo gli effetti positivi.

Succo d’uva: Ovviamente non alcolico, deve essere succo di uva puro. Grazie all’elevata presenza di resveratrolo, un potente antiossidante, il succo d’uva ha lo stesso effetto di piccole “scariche elettriche ” sul corpo e ci fa bruciare più calorie. Latte: Grazie alla presenza della caseina, il latte favorisce l’aumento della massa muscolare e, come tutti gli alimenti proteici, tende ad accelerare il metabolismo. Per digerirlo meglio, evitate di berlo freddo: meglio tiepido. Bevanda di soia: La soia abbassa molto i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress che ostacola il dimagrimento. Dunque non solo ci aiuta a rilassarci e a riposare meglio ma ci aiuta anche a dimagrire. Se non vi piace potete provare a dolcificarla con la stevia: un dolcificante naturale con zero calorie. In alternativa potete aggiungere un cucchiaino di curcuma e otterrete il golden milk: bevanda antiossidante e antinfiammatoria. Camomilla: Tutti conosciamo il potere calmante e rilassante della camomilla. Ma questo fiore ha un’altra proprietà importantissima: abbassa i livelli di zuccheri nel sangue e, quindi, ci fa sentire meno la fame. Kefir: Si tratta di un prodotto derivato dalla fermentazione del latte. Ricchissimo di fermenti probiotici, migliora la flora batterica intestinale e promuove la regolarità. Così la mattina avremo una bella pancia piatta.

Naturalmente, per dimagrire, queste bevande devono sempre essere associate ad una dieta bilanciata e ipocalorica e all’esercizio fisico.