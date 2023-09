Il test della candela rivela il tuo più profondo desiderio: molti non ne sono nemmeno consapevoli

Cosa desideri davvero dalla tua vita? Fai il test della candela e non aver paura di quello che potrai scoprire!

Conosci la storia dell’origine delle candele? Già i popoli primitivi utilizzavano delle torce sporche di grasso per creare delle fiaccole. Più avanti nel tempo, partendo dagli Egizi fino ai Romani, si utilizzava l’olio per le lanterne. Fino al circa al 1800 le candele venivano prodotte con cera d’api e alcune ancora con grasso di animali.

Bisogna arrivare verso il 1850 quando, dal petrolio, si iniziano a ricoverare materiali come la paraffina, usata tutt’ora nella realizzazione delle candele. Ad oggi, le candele sono state ampiamente sostituite dalla corrente elettrica ma restano molto affascinanti. Ti sei mai chiesto qual è il loro significato simbolico? Di solito viene usata per simboleggiare luce e speranza, per illuminare metaforicamente un cammino oscuro.

Test della candela: scegline una e scopri cosa ti riserva il futuro

Bene, ora visualizza le varie candele proposte dal test e scegli quella che più ti attrae. Non aver paura, non esistono risposte giuste o risposte sbagliate. Sei attratto dalla prima candela? Allora è molto probabile che tu abbia bisogno di una cosa specifica: un po’ di pace. Hai vissuto gli ultimi mesi, o addirittura anni, in maniera un po’ accidentata. Ti sono capitate delle cose non piacevoli e ora quello che cerchi è solo un po’ di calma e serenità. Hai bisogno anche di un giorno in cui ti dedichi completamente a te stesso. Ricorda di non trascurare mai i tuoi bisogni.

Se ti piace invece la seconda candela, sei molto romantico e hai bisogno di passione nella tua vita. Cerchi una nuova avventura, qualcosa che possa darti una scossa e farti battere ancora il cuore come una volta. Negli ultimi tempi sei stato un po’ statico, è arrivato il momento di vivere una bella avventura.

Che dire, invece, della terza candela? Devi sapere che questa è la candela meno scelta in assoluto e molto probabilmente indica che hai bisogno di un vero e proprio miracolo nella tua vita. Coltivi dei sogni forse un po’ irrealizzabili, delle speranze che a volte ti fanno paura anche solo a pensarci. Non ti lasciare scoraggiare e coltiva la fiducia perché quello che desideri si realizzerà!

Infine, abbiamo l’ultima candela. Questa rappresenta un bisogno di giustizia, molto probabilmente hai subito un torto o un’ingiustizia da qualcuno. Ti sei fidato di una persona che invece è stata doppiogiochista e ci sei rimasto molto male. La situazione che vivi adesso ti stressa molto. Valuta bene se vale la pena affrontare questa persona, altrimenti vai avanti con la tua vita perché la tua serenità è più importante.