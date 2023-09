GF, il mistero del vero lavoro di Giselda Torresan: gli indizi social che fanno discutere

Sospetti sulla concorrente del GF: ecco che cosa è appena saltato fuori su Giselda Torresan. Il pubblico non l’ha presa bene.

Il Grande Fratello è cominciato da meno una settimana e già sono cominciate le polemiche. Nessuno crede a quello che ha raccontato la Nip negli studi di canale 5. Tanti sono pronti a giurare che quella del GF sia tutta una messa in scena, e intanto le segnalazioni su Giselda Torresan stanno alzando un incredibile polverone. Scopriamo che cosa sta succedendo. Il GF è cominciato l’11 settembre 2023, e quest’anno la casa più spiata d’Italia ha aperto le porte sia a concorrenti Vip, come nelle sette edizioni passate, che a concorrenti definiti Nip ovvero perfetti sconosciuti, che non hanno mai lavorato con il mondo dello spettacolo e che gli autori hanno scelto apposta, perché non hanno nulla a che fare con il mondo patinato dei riflettori, né con quello di followers e likes dei social, né con la moda e nemmeno con la settimana arte.

GF, tanti indizi social e troppi sospetti su Gisella Torresan

Questa scelta è una conseguenza dell’inversione di rotta che Pier Silvio Berlusconi, di concerto con gli autori del reality show più longevo della tv italiana, ha voluto dare al programma da quest’anno, soprattutto dopo le aspre polemiche dello scorso anno, tra squalifiche, Bellavia Gate, e momenti che si sono trasformati in contenuti di trash TV.

Dunque il cast che ha attraversato la famigerata Porta Rossa è composto da tanti Nip, tra cui un nome su tutti ha attirato molto l’attenzione nei giorni scorsi si tratta di Giselda Torresan. La gieffina si è presentata come un’operaia turnista, che lavora in una azienda che si occupa di stampaggio di materie plastiche. Fin qua nulla di strano: sembra perfettamente in linea con quanto annunciato in diretta da Alfonso Signorini, che ha spiegato che i concorrenti Nip lavorano, e sono persone comuni che “Non hanno neanche tanto tempo per stare tutto il giorno con lo smartphone in mano”.

In realtà però, grazie alle segnalazioni dell’esperta di gossip campana Deianira Marzano, si è scoperto che Giselda Torresan ha cambiato la sua bio di Instagram proprio prima di cominciare l’esperienza del GF, inserendo la descrizione dettagliata della professione, mentre prima sul canale non era presente alcun riferimento al suo lavoro. Inoltre, nei giorni immediatamente precedenti al GF ha postato delle stories in cui si mostrava post lavoro con didascalie come “Appena finito il turno delle 11″, e così via.

Dunque adesso tutti si chiedono se sia solo una messa in scena, anche perché a queste segnalazioni si è aggiunta poi la notizia che, a quanto pare, non lavorerebbe più nella fabbrica, nonostante il collegamento in diretta trasmesso con i suoi colleghi operai. Il caso di Giselda Torresan desta la curiosità del pubblico, e per ora resta aperto, dal momento ci sono molti dubbi sulla questione.