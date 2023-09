Dopo aver mangiato la pizza hai sempre sete? Il motivo è finalmente chiarito dagli esperti

Capita spesso di avere molta sete dopo aver mangiato una pizza. Gli esperti ci svelano a che cosa è dovuto questo fenomeno.

È piuttosto frequente il fenomeno di avere molta sete dopo aver mangiato una pizza al ristorante. In questo articolo vi spieghiamo la ragione di questo fastidioso problema.

La pizza è uno dei piatti simbolo del nostro paese. Infatti fu inventata a Napoli e guarnita con i colori della bandiera nazionale: il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella fiordilatte e il verde del basilico. La pizza rappresenta un po’ l’Italia nel mondo e difficilmente a qualcuno non piace. Ognuno ha i suoi gusti, per alcuni esiste solo la margherita, altri vanno pazzi per la pizza ai quattro formaggi e poi c’e chi addirittura mangia la pizza con l’ananas.

Personalmente amo molto la pizza ma da anni faccio fatica a mangiarla in quanto, dopo poco, avverto subito molta sete. Una sete che si protrae anche tutta la notte. E questo fastidio non capita soltanto a me ma anche a moltissime altre persone. Troppo sale nell’impasto o negli ingredienti? No, anche perché si avverrebbe subito. Il problema è dovuto ad altri fattori. Alcuni esperti hanno rivelato finalmente perché alcune pizze mettono molta sete.

Ecco perché la pizza ti fa venire sete: motivo sorprendente

Molti di noi accusano sete subito dopo aver mangiato la pizza al ristorante o in pizzeria. Naturalmente non succede sempre ma accade comunque molto spesso. Vediamo a cosa è dovuto questo fenomeno.

Gli esperti spiegano che la sete è dovuta ad una maturazione non completa della pizza e ad una cottura troppo rapida. Preparare la pizza è un processo lungo che richiede passaggi precisi e tempistiche altrettanto precise. Una farina di media forza, ad esempio, deve essere fatta riposare 20 minuti subito dopo l’impasto, poi l’impasto deve essere porzionato in palline di 220-250 grammi che devono riposare altri 90 minuti e, infine, bisogna mettere le palline in frigo a +4 gradi a lievitare per almeno 36 ore.

Ma non è ancora finita perché, uscite dalla cella frigorifera, le palline devono riposare ancora qualche ora affinché non solo la lievitazione sia completa ma sia completa anche la maturazione. Durante il processo di maturazione vengono scomposti il glutine e gli amidi che, così, diventano molto più digeribili. Se la maturazione non avviene in modo completo, la pizza non sarà digeribile.

A questo poi, a volte, si aggiunge il problema di una cottura troppo rapida che può lasciare la pizza semi-cruda in alcuni punti. Di conseguenza noi non riusciremo a digerire e accuseremo molta sete. Il consiglio è assicurarsi sempre che la pizza sia ben cotta e che non ci siano parti troppo bianche o sporche di farina nell’impasto. Un’alternativa potrebbe essere quella di scegliere impasti senza il lievito e senza glutine.