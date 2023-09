Perché versare il sale porta sfortuna: c’è chi passa sotto il tavolo per salvarsi | Da dove nasce la superstizione

Sapete qual è l’origine della superstizione legata al fatto che rovesciare il sale porta sfortuna? Ecco cosa sappiamo in merito.

Il mondo è pieno di superstizioni. Non solo in Italia, ma in qualsiasi Paese andiamo, siamo pronti a renderci conto che quell’azione, quel numero o quella particolare situazione, per alcune persone porta sfortuna.

Noi italiani abbiamo tante credenze popolari e superstizioni che caratterizzano la nostra vita. Sono essenzialmente retaggi del passato contadino e rurale, ma alcune di queste sono rimaste talmente ancorate nei nostri pensieri e nel nostro vivere quotidiano che, alla fine, quasi ci crediamo! Una di queste è sicuramente il fatto che versare il sale porta sfortuna, ma sapete da dove nasce questa superstizione?

Da dove nasce la superstizione legata al sale?

Se ci fermiamo un momento e pensiamo alle superstizioni che conosciamo ne possiamo elencare parecchie: rompere uno specchio; passare sotto una scala; incrociare un gatto nero che ci attraversa la strada; il colore viola a teatro; il numero 17; versare il sale… Proprio quest’ultima ci ha molto incuriosito perché l’origine di questa superstizione è molto particolare.

Chi crede che versare il sale a tavola porti sfortuna, quando questo succede, si prodiga in riti scaramantici. La tradizione vuole che si debba prendere un pizzico del sale versato con la mano destra, quella di Dio, e lo si getti dietro la spalla sinistra, quella del Diavolo. Il motivo? Il Demonio ci sta guardando visto che porta sfortuna rovesciare il sale sul tavolo e noi, così facendo, gli gettiamo il sale negli occhi. In America invece chi rovescia il sale per evitare la sfortuna deve passare sotto al tavolo!

Una credenza sciocca? Forse, ma pensate che nel dipinto dell’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci davanti a Giuda, alla destra di Gesù, è stata disegnata una saliera rovesciata, simbolo proprio di imminente disastro. Ma da dove arriva questa superstizione? In modo molto razionale, come spesso succede proprio con le superstizioni, il tutto è da ricercarsi nel fatto che nel passato il sale aveva un valore elevatissimo. Era una risorsa rara e preziosa quindi sprecarne un po’ era come gettare all’aria del denaro. Quindi, da qui, nascono le superstizioni per cui rovesciarlo era presagio di dolore e di sciagure.

Insomma, oggi forse rovesciare il sale non avrebbe più alcun motivo di essere considerato come un qualcosa che porta sfortuna. Eppure quando succede, un brivido corre lungo la schiena di tutti e, superstiziosi o no, un pizzico lo gettiamo sempre dietro la spalla. Non si sa mai!