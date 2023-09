Contouring, non solo per il viso: come valorizzare il proprio corpo con il make-up

Il contouring è una tecnica che può rivelarsi utile non solo per il viso, ma anche per valorizzare il proprio corpo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Sono tante le donne che ricorrono alla tecnica del contouring al viso per valorizzarlo al meglio e nascondere i difetti eventualmente presenti. In poche però sanno che la tecnica in questione può essere utilizzata in maniera efficace anche sul corpo.

In particolare, il make up può tornare utile nel caso in cui si voglia valorizzare le gambe, il seno e chi più ne ha più ne metta. Di seguito, andremo ad approfondire la questione cercando di soffermarci su quella che risulta essere una soluzione semplice ed efficace per far apparire il proprio corpo praticamente perfetto.

Contouring non solo per il viso, ma anche per il corpo

Come molte di voi già sapranno, il contouring altro non è che una tecnica volta a modificare la forma e i contorni del viso. In particolare, mira a valorizzare i propri punti di forza e a nascondere i difetti eventualmente presenti. Oltre a ciò, bisogna dire che si tratta di una tecnica che può essere utilizzata efficacemente e dunque con grandi risultati non solo sul viso ma anche sul corpo.

Utilizzando diverse tonalità, ora più chiare ora più scure, è possibile enfatizzare le forme del corpo come anche far apparire le gambe visibilmente più abbronzate. Per fare ciò, non dovete fare altro che applicare un bronzer su di esse e dopo stendere qualche goccia di olio per il corpo. In questo modo, donerete luminosità e tridimensionalità, per un effetto praticamente assicurato. Per finire, stendete l’illuminante nella parte centrale delle gambe: così facendo rifletterà la luce, rendendo le gambe snelle e apparentemente più lunghe.

In poche parole, la tecnica appena esposta funziona proprio come accade per il contouring a naso e zigomi. Ciò che conta è sfumare in maniera accurata l’illuminante e ricordare di non vestirsi immediatamente dopo l’esecuzione del contouring. Il risultato infatti è di ritrovarsi con gli abiti macchiati. Di conseguenza, è meglio attendere una decina di minuti prima di indossare i vesti.

Sempre grazie alla tecnica del counturing, è possibile rendere il seno più sodo creando tridimensionalità nella zona del petto. Tanto per cominciare, bisogna stendere il fondotinta, ricordando di non tralasciare la zone del collo per un colorito più uniforme. Fatto ciò, con il bronzer, nella parte alta del seno disegnate due archi che vadano a seguire la naturale linea dello stesso. Procedete poi con l’applicazione dell’illuminante sia nella parte interne che esterna di entrambi gli archi e dopo fumate con cura. Per fissare il contouring, utilizzate uno spray apposito o una cipria.