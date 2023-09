Controlla tutte le vecchie monete che hai in casa: noi ti diciamo come venderle

Avete vecchie monete in casa? Ecco cosa dovete fare per venderle, così guadagnerete un sacco di soldi senza fare nulla: il metodo veloce

Negli ultimi anni, il mondo del collezionismo ha registrato un’accelerata senza precedenti. Sono tantissime le persone che si sono appassionate a questo settore, anche e soprattutto grazie alle tante bacheche online che permettono di pubblicare e vedere annunci da ogni angolo del mondo.

Se ad andare per la maggiore continuano ad essere monete e francobolli rari, vale la pena menzionare anche altri mercati in ascesa come quello delle figurine, delle action figures, dei vinili, degli oggetti d’arredo vintage e così via. Ogni cosa può diventare oggetto collezionatile, a patto che abbia alcune caratteristiche principali. Parlando nello specifico di monete rare, c’è un modo per venderle che vi farà guadagnare tantissimi soldi.

Monete rare, ecco come venderle e guadagnarci tantissimo

Se avete delle monete rare in casa che secondo voi possono valere e attirare gli appassionati, fermatevi un attimo e scoprite subito questo metodo veloce ed efficace per guadagnare tantissimi soldi. Così potrete venderle ad appassionati del settore, disposti a tutto pur di completare la propria collezione proprio con quell’oggetto che avete voi in casa e che, per un motivo o per un altro, rappresenta il desiderio di molti.

Stiamo nello specifico parlando di Catawiki, una piattaforma che permette di vendere all’asta le proprie monete rare e far sì che i propri guadagni schizzino alle stelle. C’è un team di esperti di professione che lavora in questo settore e che vi darà una valutazione chiara e precisa di quello che avete deciso di vendere. Così che potrete pubblicare annunci in linea con ciò che avete in mano.

Per le offerte, la base d’asta è di 1 euro con la percentuale del 70% che è il prezzo di riserva. Sempre tramite Catawiki, potete anche impostare un prezzo di riserva esclusivo per alcuni lotti con un alto valore stimato, sempre stabiliti dall’esperto in termini di consultazione. Una volta completata la trattativa, avrete 3 giorni per spedire gli oggetti e renderli disponibili per il ritiro. Le spese di spedizione sono esenti dalle commissioni e pagate dall’acquirente. C’è infine una commissione pari al 12,5% sull’offerta vincente, esclusa IVA e altre imposte sulla vendita.

Provate subito questo metodo veloce e gratuito per vendere monete rare online. Dopo aver creato il vostro account online e aver consultato un esperto, potrete partire con le aste per far sì che i vostri oggetti di valore raggiungano cifre inimmaginabili che potete guadagnare immediatamente.