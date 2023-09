Kate Middleton, la sua passione (stranissima) fa rabbrividire i fan: nessuno poteva immaginarlo

Kate Middleton ha confessato una sua passione sfrenata: si tratta di un qualcosa di davvero particolare. Nessuno se lo aspettava!

Icona di bellezza e di stile, Kate Middleton è in assoluto una delle reali più amate sulla faccia della terra. Adorata per i suoi look bon ton, copiati a livello globale, è anche molto apprezzata per i suoi modi di fare sempre impeccabili. Posata, chic e raffinata, la 41enne incarna alla perfezione il prototipo della principessa. Proprio per questo la sua recente confessione in merito a una sua particolare passione ha lasciato tutti di stucco. Da lei non ci si aspettava una cosa simile.

Nata il 9 gennaio 1982 da una famiglia agiata, da sempre con conoscenze nel mondo dell’aristocrazia britannica, Kate è sorella dei fratelli minori Pippa e James. La madre della Middleton ha fondato un’impresa di grande successo legata al settore delle decorazioni per feste.

È nel 2001 che la vita di Kate cambia: quell’anno frequenta l’Università di St Andrews e proprio qui incontra il futuro marito, William, il figlio del Principe Carlo e di Lady Diana. Nel 2003 i due iniziano a frequentarsi anche se per diverso tempo la loro storia resta segreta. Venuto allo scoperto, il loro amore conosce uno stop nel 2007, ma poi William e Kate tornano insieme più forti di prima.

Nel 2011 si sposano con una cerimonia ripresa dalla stampa di tutto il mondo, per poi dare alla luce tre figli, Louise, Charlotte e George, costruendo una splendida famiglia. Con la morte della Regina Elisabetta e l’ascesa di Carlo al trono, William e Kate sono passati al titolo di Duchi di Cambridge e in futuro saranno loro a diventare i sovrani del Regno Unito.

Kate Middleton, la sua passione da brivido: nessuno si aspettava una cosa simile

In tutti questi anni come membro della famiglia reale inglese, Kate Middleton si è dimostrata perfetta in questo ruolo. Elegante e regale, comunque è riuscita a distinguersi con i suoi modi gentili e affabili, conquistando i sudditi, tanto che è una delle figure più popolari della Royal Family.

Kate è molto raffinata, ma nel suo animo risiede un carattere forte e temerario. E a dimostrarlo è una sua grande passione, svelta da lei stessa, che nessuno si aspettava.

La Duchessa ama tantissimo nuotare, sport che adora praticare soprattutto quando l’acqua è fredda. Anzi per lei più è gelida, meglio è.

Se si pensava che la Middleton fosse una principessa delicata, in realtà è molto più forte di quello che appare. La reale preferisce nuotare al freddo, elisir per la salute e lo spirito, a differenza di William che ritiene questa passione molto particolare e dal suo punto di vista per nulla piacevole.