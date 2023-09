“Se accetti, quando vuoi”: Clizia Incorvaia e il matrimonio, perché ha detto no a Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha detto “no” alla proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro: cosa ha rivelato l’attrice e influencer in merito alla situazione.

Clizia Incorvaia si confessa in una nuova intervista e offre ulteriori dettagli ai fan sulla sua relazione con Paolo Ciavarro. L’attrice e influencer, ritornata alla popolarità dopo alla partecipazione al Grande Fratello Vip (lì proprio dove ha conosciuto il figlio di Eleonora Giorgi) sta vivendo un periodo magico tra carriera, vita privata ed è davvero seguitissima sui social.

Ben nota a tutti già da tempo per il suo talento, il fascino e per la sua bellezza, grazie alla sua permanenza nella casa di Cinecittà si è fatta apprezzare dal pubblico anche per la sua personalità; insieme a Ciavarro poi, ormai da tempo, forma una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Dopo la nascita del loro primo figlio insieme, i fan aspettano con ansia il giorno delle nozze ma, a quanto pare, per il momento per Clizia è “no“: ecco svelato il retroscena sulla proposta di matrimonio a tutti i fan.

Clizia Incorvaia, a quando le nozze con Paolo Ciavarro? Le parole dell’attrice e influencer

In una recente intervista al settimanale Gente, Clizia Incorvaia ha parlato della possibilità del matrimonio con Paolo Ciavarro dopo la nascita diversi mesi fa del piccolo Gabriele, primo figlio avuto insieme; al momento, l’influencer però non ha intenzione di andare all’altare, o per lo meno vuole organizzare le cose con pù calma, in una festa che coinvolga tutti i loro parenti.

“Un po’ di tempo fa mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi”. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari” ha spiegato al settimanale. A quanto pare quindi l’Incorvaia vuole fare le cose con calma e organizzare una cerimonia bellissima, che possa essere un giorno di festa per tutti; lei ha sottolineato che il matrimonio ci sarà, ma i fan potrebbero dover aspettare più del previsto per per una cerimonia, comunque organizzata all’insegna della semplicità.

“Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore” ha poi aggiunto a Gente.