Gianni Morandi e l’incidente improvviso sul palco di fronte a tutti: il video è virale

Un improvviso e pericoloso colpo di strega per Gianni Morandi, un imprevisto sul palco di fronte a tutti: il video è virale.

Gianni Morandi è considerato da tutti l’eterno ragazzo, nonostante la sua età è infatti sempre visto come un ragazzino che si diverte ancora sul palco. Sicuramente la sua grande energia e il suo grande trasporto, sono le sue caratteristiche maggiori, però ogni tanto l’imprevisto è dietro l’angolo. Durante un suo concerto davanti a migliaia di persone Gianni ha un piccolo colpo della strega che sembra lasciarlo bloccato sul palco.

La musica fa parte della vita è nonostante i suoi 78 anni, non si ferma mai e continua ad esibirsi un po’ in tutta Italia. Viaggiando da nord e sud portando la sua allegria, la sua passione ed energia. Proprio durante un suo concerto il cantante si è piegato su sé stesso con un forte dolore alla schiena, bloccato completamente. Una persona dello staff, vuole aiutarlo e gli chiede se ha bisogno di un’ambulanza, ma Gianni è forte e vuole cavarsela da solo, la situazione però non sembra migliorare. Il pubblico rimane in silenzio e sembra molto preoccupato

Colpo della strega sul palco per Gianni Morandi.

Nel video ormai diventato virale si può vedere come Gianni Morandi sia davvero dolorante, anche se da piegato non lascia andare il microfono, e anche quello dello staff, stranamente ha un microfono con sé. All’improvviso Gianni si rialza e fa capire a tutti che si trattava di uno scherzo, anche questa volta non si è fatto nulla. Un modo divertente e inaspettato di esorcizzare un po’ la sua età.

Gianni Morandi ha davvero spaventato per pochi minuti il suo pubblico, improvvisamente infatti si è alzato mandando, ironicamente, a quel paese il ragazzo che voleva chiamare l’ambulanza. È stato solo uno scherzo del cantante che è un grande giocherellone.

Inutile dire che lo scherzo è uscito benissimo, sarà anche un po’ per la sua età, ma tutto il pubblico presente, ha creduto che stesse male davvero, e che il colpo della strega lo avesse bloccato veramente. Un colpo di scena in perfetto stile Gianni Morandi, che come si sa non è solo un ottimo cantante ma anche un discreto attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

È davvero un eterno ragazzo Morandi, che a dicembre compirà 79 anni che però non sente proprio. Non si ferma e vuole continuare a cantare e ad esibirsi e così è stato al Festival di Sanremo, organizza tour, insomma non ha nessuna intenzione di ‘andare in pensione’.