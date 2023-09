Pierpaolo Spollon, mai visto così “fashion”: i suoi fan perdono la testa

Pierpaolo Spollon, si mostra in tutta la sua bellezza, mai visto in una versione così fashion, i suoi fan perdono la testa.

Pierpaolo Spollon sta a poco a poco cavalcando l’onda del successo, non è ancora conosciuto da molti, ma la sua bellezza e il suo talento sono innegabili. È un attore italiano, noto al grande pubblico per la serie “L’allieva”, famosa anche la sua interpretazione in “DOC” e in “che Dio ci aiuti”. Un ragazzo Veneto di grande talento, classe 89′ con tanto tempo per migliorare e fare carriera. Ha una grande mole di fan che lo seguono sui social. Un ragazzo di talento quindi, che cerca spazio nel mondo del cinema e delle serie in Italia, un talento tutto da coltivare.

Una bellezza Mediteranea, con degli occhi penetranti a completare un viso da perfetto attore, nel 2021 ha addirittura interpretato un personaggio storico di grande rilevanza, come Michelangelo Buonarroti nella serie “Leonardo”. Alla sua carriera manca ancora un film di grande livello, un’interpretazione che lo possa davvero consacrare. Per la fashion week a Milano, però non ha perso l’occasione sui social per sfoggiare un suo outfit e far perdere la testa a tutti i suoi fan, cha hanno subito apprezzato la scelta.

Pierpaolo Spollon in versione “super fashion”.

In un post su Instagram che riguarda la fashion week di Milano, Pierpaolo Spollon si mostra con il suo outfit un po’ elegante e un po’ aggressivo, con un chiodo che ne indentifica il carattere forte e spregiudicato. Ai fan è piaciuta molto questa scelta e nei commenti hanno espresso tutti il loro apprezzamento e on vedono l’ora in autunno di vederlo in qualche sua interpretazione.

Pierpaolo Spollon non è insolito a queste sorprese, infatti in una recente intervista ha dichiarato che è padre di due figli e che la tenuto segreto per molto tempo, per paura dell’attenzione mediatica verso di loro. Un uomo che quindi ci tiene molto alla privacy della proprio vita privata e della propria famiglia, un padre protettivo.

Nessun dettaglio sulle sue relazioni e sulla madre dei bambini: l’attore deve pensare che sia giusto fare un passo alla volta. In questo momento Pierpaolo Spollon ha deciso di dire diverse cose di sé: che il suo mestiere provoca fisiologicamente un’insicurezza.

Sui social si mostra sicuro, come in questo post dove si sfoggia con un Outfit quasi perfetto. Un uomo che ci tiene davvero molta alla sua famiglia e che fa di tutto per non mandarla in pasto al pubblico. Il suo vestito raffigura un po’ quello che è lui, forte davanti alle telecamere, protettivo nel privato e un po’ insicuro dietro ad un giubotto che esprime grande sicurezza.