Barbara D’Urso al posto di Mara Venier a Domenica In? Mara si sbottona così

Mara Venier potrebbe essere alla sua ultima Domenica In. Chi prenderà il suo posto? Vocifera il nome di Barbara D’Urso.

Le reti televisive sono piene di programmi interessanti da seguire nell’arco della giornata. Tuttavia ci sono trasmissioni che attirano maggiormente l’attenzione del pubblico, vuoi per la bravura del conduttore, vuoi per l’originalità degli autori. Domenica In, in onda da ormai decenni su Rai Uno, è uno dei quei programmi che fanno brillare gli occhi al pubblico.

Partito nel lontano 1976, il format della domenica ha visto nel corso degli anni avvicendarsi diversi presentatori. Tuttavia è ormai un trentennio che il nome di Domenica In è legato indissolubilmente a quello di Mara Venier. La veneziana più allegra di sempre è stata capace di attirare fin da subito la simpatia dei telespettatori. Al timone del programma per ben quindici edizioni, con passione e professionalità.

Non è stato sempre roseo il rapporto fra la signora Venier e i vertici Rai, ma alla fine la prima rete ha compreso di non poter fare a meno della sua presenza. Tuttavia dopo trent’anni di onorata carriera, zia Mara vorrebbe concedersi un periodo di riposo per trascorrere più tempo con i suoi cari. Difatti, stando alle sue dichiarazioni questa sarà la sua ultima Domenica In. Chi prenderà il suo posto? Circolano già alcuni nomi di professionisti che potrebbero essere al timone del format domenicale.

Barbara D’Urso potrebbe prendere il posto di Mara Venier?

Dunque Mara Venier sembra avere le idee chiare sul suo futuro. La famosa presentatrice, infatti, vorrebbe dire addio a Domenica In, concedendosi finalmente un lungo periodo di riposo. Difatti di edizioni del programma ne ha condotte ben quindici, dando un notevole contributo alla prima rete.

A farle maturare questa decisione è stata anche l’improvvisa scomparsa di suo genero. Nel momento in cui il marito della figlia è venuto a mancare, la donna ha compreso quali siano i veri valori della vita ed a quanto pare vuole trascorrere più tempo con la famiglia. Difatti la presentatrice ha più volte dichiarato che questa sarà la sua ultima Domenica In. Ancora ignoto se si tratti dell’addio al solo programma, o anche alla televisione. Difatti la signora Venier potrebbe non essere più al timone del format, ma presenziare talvolta in altri programmi, magari con impegni più leggeri.

Premesso che zia Mara sia insostituibile, viene da chiedersi chi sia la persona che in qualche modo possa prendere il suo posto. Le voci di corridoio fanno il nome di Barbara D’Urso, rimasta ormai orfana del suo storico programma. I rapporti professionali fra Barbarella e la Mediaset sembrano giunti al capolinea, e difficilmente Pier Silvio Berlusconi tornerà indietro. Pertanto per la signora D’Urso potrebbe presentarsi una nuova opportunità di lavoro.

La stessa Mara Venier, nel corso di diverse interviste, ha espresso la sua opinione favorevole all’idea che a succederla sia proprio D’Urso. La presentatrice ha ricordato che lei e Barbara siano amiche e che reputi l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 una grande professionista. Tuttavia la decisione definitiva spetta ai vertici Rai e non certo alla timoniera uscente.