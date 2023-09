Caprarica a “Ballando con le stelle”, il ‘no’ iniziale della moglie e le cifre del cachet: “Non vado gratis, ma…”

Antonio Caprarica parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle, svela perché la moglie non era d’accordo e parla del cachet.

Manca poco alla nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da sabato 21 ottobre 2023 su Rai Uno, tra i concorrenti ci sarà anche Antonio Caprarica. In un’intervista concessa al Corriere della Sera il noto giornalista si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito alla nuova avventura che sta per intraprendere nel programma di Milly Carlucci.

Antonio Caprarica ha fatto sapere di avere 72 anni, della sua fisicità non si è mai preso cura e questo inizia un po’ a preoccuparlo. Ad oggi cammina poco, non corre e ha smesso di giocare a tennis prima dei 60 anni. Partecipare a Ballando è anche una sfida con se stesso, per cercare di rimettersi in forma. Con ironia ha poi detto che non è mai stato un bravo ballerino, però è un modo per dimostrare che non è proprio da buttare via.

Antonio Caprarica, il ‘no’ iniziale della moglie e il cachet per la partecipazione a Ballando con le stelle

Come tutti gli altri concorrenti che faranno parte del cast del famoso programma di Milly Carlucci anche il giornalista per la sua partecipazione percepirà un cachet.

Antonio Caprarica ha fatto sapere di non aver ricevuto stellari proposte, in termini economici, per partecipare a Ballando con le stelle. Ha poi precisato che naturalmente non andrà gratis, però non si parla di fantastiche cifre, di quelle che ti permettono di andare per sei mesi ai Caraibi senza fare niente. Ha quindi lasciato intendere che il cachet non è così alto come molti credono, ma non ha rivelato la cifra esatta.

Il giornalista da anni è legato sentimentalmente a Iolanta Miroshnikova, ha incontrato la pianista russa a Mosca durante una serata all’ambasciata italiana. Parlando del loro primo incontro ha rivelato che se ne innamorò subito, però ha dovuto faticare perché il colpo di fulmine non fu immediatamente ricambiato. Col tempo si sono innamorati e sono convolati a nozze.

La moglie di Antonio Caprarica inizialmente non voleva che lui partecipasse a Ballando con le Stelle. Il motivo? A rivelarlo è stato lui stesso dicendo che era fortemente contraria perché ha paura che lui si possa fare male, che possa rompersi qualcosa. Ha poi concluso dicendo che la sua ambizione è quella d trascinare sua moglie in un valzer come quello.