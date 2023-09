Netflix, “La mia prediletta”: tutti pazzi per la nuova serie, perché sta attirando l’attenzione così tanto

By

La Mia Prediletta è una nuova serie tv di Netflix che, in pochissimo tempo, è al vertice delle classifiche. Ma sapete qual è il motivo dietro al successo?

Quando arriva l’autunno, normalmente, scatta una innata voglia in noi di accoccolarci sul divano, metterci addosso una copertina, prepararci un tè caldo con dei biscotti e regalarci intere serate di relax guardando le serie tv. Ma non una a caso! Normalmente preferiamo concentrarci o su quelle che sappiamo farci stare bene, oppure sui cult del momento, come “La mia prediletta”.

Netflix produce tantissimi film e serie tv che attirano l’attenzione del grande pubblico, ma ci sono delle volte in cui si scatena una vera e propria mania. Lo abbiamo visto con La Regina degli Scacchi e ora sta succedendo una cosa molto simile con la serie La Mia Prediletta. Ma di cosa parla e perché tutti sono così entusiasti di questa nuova serie?

Perché tutti sono pazzi de “La Mia Prediletta”?

Da ormai qualche settimana a dominare la classifica dei film più visti c’è il telefilm intitolato La Mia Prediletta. Miniserie tedesca, nata dalla penna dello scrittore Romy Hausman, autore del romanzo omonimo, è composta da soli sei episodi. Breve, ma intenso come si suol dire visto che la sua trama thriller è in grado di tenere tutti con il fiato sospeso. Una produzione semplice, ma che è risultata essere così accattivante da non aver nulla da invidiare a grandi colossi americani.

La trama è in perfetto stile tedesco: agghiacciante, conturbante e con i colpi di scena al posto giusto. Il tutto con un mix importante di flashback e situazioni che si ricollegano al passato e ad una volontà di redenzione. Si parla quindi di una storia passata, partendo dalla fine e tornando indietro nel tempo per capire cosa sia successo a Lena, la protagonista che vediamo subito essere in fin di vita. Nel corso delle sei puntate ci sono dei piccoli chiarimenti che concorrono nell’acchiappare ancora di più l’attenzione dello spettatore che si sente veramente partecipe e pronto a risolvere un caso insieme agli attori.

Il tutto però con una sotto trama importante che affronta e fa riflettere su temi molto importanti come la violenza sulle donne, lo stalking, gli abusi e la depressione. Un mix di fattori insomma che concorrono nel rendere La Mia Prediletta, una storia che non ci si può assolutamente perdere. A maggior ragione adesso che arriva l’autunno e possiamo tranquillamente concederci qualche ora sul divano in più complice i primi freddi e le giornate che si accorciano!