Borracce riutilizzabili: tutte le regole fondamentali per l’utilizzo evitando gravi rischi

Borracce riutilizzabili, occhio a come le utilizzate! Ecco tutte le regole fondamentali per non incappare in gravi conseguenze.

Negli ultimi tempi, sempre più persone decidono di affidarsi alle borracce riutilizzabili. Si tratta di comodi recipienti portatili per acqua, the, caffè e chi più ne ha più ne metta. Solitamente sono realizzate in acciaio, alluminio, plastica o vetro, e rappresentano un’alternativa ecosostenibile alle classiche bottigliette di plastica usa e getta.

Si possono utilizzarle per andare a lavoro, in palestra, a scuola e in tanti altri posti. Ovunque voi vogliate, vi basta avere una borsa per tenerla con voi ed il gioco è fatto. Ma dovete sapere che la loro manutenzione è fondamentale. Ci sono alcune regole di base che dovreste sempre seguire, altrimenti rischiate pesanti conseguenze per la vostra salute.

Borracce riutilizzabili, ecco le regole per non rischiare mai nulla

Probabilmente già lo sapete, ma con le borracce riutilizzabili c’è un aspetto del quale è importante tenere conto: la loro pulizia. Questo perché batteri e germi tendono ad insediarsi all’interno del contenitore ogni qualvolta ci inserite dell’acqua o altre bevande pronte da essere utilizzate.

Ecco perché ci sono delle regole che dovreste assolutamente conoscere e applicare subito, così da non rischiare nulla dal punto di vista della salute. Secondo quanto riferiscono gli esperti, sarebbe meglio lavare la borraccia dopo ogni utilizzo. In particolare se al loro interno non abbiamo messo acqua o più semplicemente se siamo raffreddati o utilizziamo la borraccia mentre mangiamo.

Ovviamente tutto questo non è sempre possibile, in particolare se ci ritroviamo a dover stare tutto il giorno in ufficio. In questo caso, ricordatevi di pulirla una volta tornati a casa, almeno una volta al giorno! Anche la scelta del materiale può essere molto importanti. Se ancora non ne avete una e state pensando di acquistarla, optate per acciaio inossidabile e vetro. Sono le due componenti che rendono più complicato per i batteri sviluppare colonie.

Per una pulizia corretta della borraccia, dovete per prima cosa aprirla e staccare le parti rimovibili come le guarnizioni e le cannucce. A questo punto, riempitela per metà con acqua calda e versate un paio di gocce di detersivo per piatti. Procedete poi col chiudere il tutto e agitare energicamente, così che si formi la schiuma.

Potete anche pensare di sfruttare uno scovolino per bottiglie, senza usare però troppa forza o graffiate le pareti interne. Procedete infine con lo sciacquare la borraccia sotto l’acqua corrente, andando a togliere ogni traccia di sapone. Fate asciugare e il gioco è fatto, sarete pronti a riutilizzare la vostra borraccia senza rischi per la salute.