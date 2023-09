Bucato, come asciugare i panni velocemente anche in inverno o con l’umidità

La stagione autunnale è arrivata e le prime piogge anche. Una delle domande più frequenti è come asciugare i panni lavati in lavatrice?

Asciugare i panni con le basse temperature sembra davvero impossibile. Con la stagione autunnale che è ormai arrivata e con essa le prime piogge in molte regioni italiane, questi consigli per come asciugare i panni sono davvero importanti.

Abituati alla bella stagione, quando lasciavamo i panni ad asciugare all’aperto, ora diventa quasi una missione impossibile. Per questo motivo, in questo articolo, parleremo di come poterli asciugare con metodi poco utilizzati, ma che sono molto efficaci. Se hai l’asciugatrice non hai questo problema: una volta lavati in lavatrice, li potete mettere ad asciugare direttamente lì. Una volta asciutti, però, devi fare attenzione: li devi tirare fuori non appena finisce. Altrimenti, potrebbero sgualcirsi e rovinare tutto il lavoro fatto. Per chi non ha l’asciugatrice ecco alcuni metodi alternativi su come poterli asciugare.

Non solo sono anche più ecologici e quindi rispettano l’ambiente, ma sono anche più economici: anche il tuo portafoglio ringrazierà!

Metodi alternativi per asciugare i panni nelle stagioni più fredde

Il primo metodo è quello di fare asciugare i panni in casa, soprattutto se si ha una stanza che viene poco usata. L’importante è che sia molto grande e molto ventilata, in modo tale che tutta l’umidità non rimanga dentro casa! Oppure potete anche scegliere di adoperare gli stendini portatili, soprattutto se non hai una casa grande a disposizione. Questo è ideale, in quando si può richiudere e spostarlo a seconda del bisogno!

Non tutti sanno che nei negozi specializzati in prodotti per la casa si può trovare anche un seccatoio elettrico: non è altro che uno stendino che utilizza un getto d’aria calda per rendere l’asciugatura molto più rapida.

Anche se non ci pensa mai, un altro metodo alternativo è quello di portare i vestiti ad asciugare nelle lavanderie self-service: sicuramente andrai a risparmiare di più rispetto a quelle più tradizionali. C’è ancora un altro metodo che consente di avere i panni asciutti in pochissimo tempo.

Quando si lavano si potrebbe scegliere di utilizzare i giri di centrifuga al massimo: in questo modo si riuscirà ad eliminare l’acqua in eccesso ed i vestiti si asciugheranno più velocemente. Prima di scegliere questa modalità però è bene conoscere anche le varie indicazioni di asciugatura dei vari abiti, in quanto in molti si potrebbero addirittura rovinare se utilizzassimo la centrifuga al massimo.

E tu in che modo asciughi i panni in inverno?