Carne in alto e latte in basso? Ecco come devi mettere i cibi in frigo (e risparmi pure!)

E’ importante sapere come disporre correttamente i cibi in frigo così da ottenere un bel risparmio. La carne in alto e latte in basso? Ecco come procedere.

La conservazione dei cibi in frigorifero deve avvenire in maniera corretta poiché, in caso contrario, si può andare incontro a sprechi inutili. Conservare in maniera sbagliata gli alimenti, infatti, può condurre ad un loro più facile deterioramento come anche ad un consumo maggiore da parte dell’elettrodomestico.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo a come disporre gli alimenti all’interno del frigorifero. E’ importante che sia rispettata la posizione di ogni alimento, dalla carne al latte.

Cibi in frigo, ecco come conservarlo correttamente

Conservare gli alimenti in casa correttamente può risultare particolarmente difficile. La maggior parte di essi, sono da posizionare in frigo che difatti aiuta a rallentare il loro deterioramento. A tal proposito, però, è fondamentale sapere come conservare i cibi in frigo senza sbagliare. Essi devono essere posizionati negli scompartimenti giusti poichè in caso contrario di può finire per velocizzare il processo di decomposizione degli stessi.

Non tutti sanno, infatti, che all’interno dell’elettrodomestico in esame ci sono diverse temperature. I ripiani posti in basso sono caratterizzati da un’aria più fredda mentre quelli che si trovano in alto presentano una temperatura più calda. Alla luce di ciò, è chiaro che diventa fondamentale posizionare gli alimenti tenendo conto della predetta differenza.

I cibi cotti, come anche gli avanzi, devono essere posti nei ripiani alti e consumati in breve tempo. Mentre negli scompartimenti più in basso, si consiglia di posizionare la carne e il pesce ancora crudi. La frutta e la verdura, invece, sono da riporre nell’apposito cassetto dedicato. Quest’ultimo, infatti, è chiuso proprio per impedire che gli alimenti in esame possano subire danni nell’aspetto e nel sapore a causa di sbalzi termici. In ultima analisi, in corrispondenza della porta, bisogna collocare i prodotti che richiedono una refrigerazione leggera come, ad esempio, il burro o le bevande.

Ciò detto, è altrettanto importante che per conservare gli alimenti nel modo corretto è necessario impostare la temperatura del frigorifero a 4 gradi centigradi. Al fine di scongiurare contaminazioni poi bisogna evitare il contatto tra gli alimenti come anche eventuali sgocciolamenti. Per la stessa ragione è bene non collocare nelle vicinanze alimenti cotti e crudi.

Come avrete avuto modo di capire si tratta di informazioni molto semplici da mettere in atto e che allo stesso tempo consentono di risparmiare anche molti euro. Conservando correttamente i cibi in frigo, infatti, è possibile limitare al minimo gli sprechi e favorire il buon funzionamento dell’elettrodomestico.