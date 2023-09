By

Vi siete mai chiesti perché tutti siamo soliti indossare ogni giorno la biancheria intima? Ecco i motivi che vi sorprenderanno

Questa è di certo un’abitudine corrente che però, se andiamo ad analizzarla in modo più approfondito, potremmo di sicuro farla risalire a dei tempi molto antichi. Per cui possiamo dire con assoluta certezza che indossare la biancheria intima sotto i nostri vestiti è una necessità vera e propria di cui nessuno può fare a meno. Anche comprare la biancheria oggi fa parte della moda e i modelli sono sempre in evoluzione, andando di pari passo con le stagioni, i gusti e le esigenze del momento.

Infatti se è vero che il bisogno di portare la biancheria intima è insito in tutti gli esseri umani da secoli, è anche vero che questo indumento è cambiato molto nel corso del tempo, si è modernizzato, si è affinato.

A cominciare dalle coulotte, le pettorine e i corsetti, fino ad arrivare ai boxer, slip e reggiseni, è cambiata la forma ma la sostanza non cambia: si è sempre cercato e si continua a voler cercare di proteggere le zone intime del nostro corpo: ma da cosa esattamente? Ci sono altri motivi che non tutti conosciamo.

Quali sono le ragioni sconosciute per cui siamo soliti indossare la biancheria intima?

Degli esperti di ginecologia hanno studiato le vere ragioni che sono alla base dell’abitudine e della necessità di indossare la biancheria intima in modo costante. Non solo è molto importante infatti portare tale indumento ma è anche necessario cambiarlo tutti i giorni. Lo scopo principale di questa consuetudine è come abbiamo accennato tutelare le parti intime.

Per prima cosa dobbiamo considerare che il materiale delle stoffe dei vestiti può causare delle frequenti forme di infiammazione e prurito oltre che anche dolore nel caso sui vestiti sono presenti delle cerniere. La biancheria poi farà in modo che le zone intime non sudino troppo quando si pratica dell’attività fisica o della corsa.

Se il clima all’esterno è invernale e fa molto freddo, gli slip eviteranno che l’aria gelida entri all’interno della pelle. Inoltre, è anche molto importante indossare della buona biancheria come protezione da svariate forme di batteri e di microrganismi che possono facilmente attaccare la zona dei genitali e provocare infezioni difficili da eliminare.

Questo sarà importante anche e soprattutto se ci sediamo spesso sulle sedie anche all’esterno, nei locali, a lavoro, in qualunque posto ci troviamo. Grazie all’invenzione della biancheria, saremo dunque al sicuro e potremmo seguire la moda allo stesso tempo.