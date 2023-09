Maddalena Corvaglia, gli scatti in versione cowgirl conquistano tutti: fan in delirio

Maddalena Corvaglia si fa immortalare in versione cowgirl ed il web s’infiamma in un momento: tutti i fan in delirio per la sua bellezza.

A più di vent’anni dal suo esordio come velina bionda di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia (proprio come la sua collega Elisabetta Canalis) continua ad attirare su di sé gli occhi di milioni e milioni di fan, sempre ammaliati da tutta la sua classe e dalla sua bellezza infinita.

Mentre tutti i fan aspettano di rivederla in televisione con un nuovo progetto, la Corvaglia spopola sui social come modella e influencer, lasciando senza parole per un fascino che, col tempo, non soltanto non è per nulla sfiorito, ma è addirittura diventato sempre più grande.

Quando pubblica è sempre un sogno e, di recente (proprio tramite i social) si è mostrata in uno scatto in compagnia di un’amica in versione cowgirl; in poco tempo, il post è diventato virale alzando notevolmente la temperatura del web. Eccola così, tutti i fan di nuovo in delirio davanti alla sua incredibile sensualità.

Maddalena Corvaglia irresistibile in versione cowgirl: la sua sensualità manda i fan in delirio

Fascino mediterraneo, corpo scolpito e chioma biondissima: Maddalena Corvaglia è un concentrato unico di sensualità e più volte, nel corso della scorsa estate, lo ha dimostrato. Di recente però, tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha infiammato tutto il web mostrandosi in versione cowgirl in un party a tema:

“Noi in versione Barbie country …” scrive la Corvaglia nella didascalia del post, mentre nello scatto svetta con tutta la sua bellezza indossando un cappello marrone da cowgirl, una lunga veste gialla, una canottiera attillata nera e short cortissimi di jeans. A vederla così, i suoi fan sono andati subito in estasi, riempendo di like e commenti il post della showgirl e conduttrice come segno d’affetto e ammirazione.

“Meravigliosa Maddy❤️❤️” scrive una fan, mentre si sprecano complimenti come “splendida” e “bellissima”, lasciati con diverse formule di elogio per la Corvaglia; una visione veramente da sogno, che accende l’entusiasmo del pubblico proprio come, ai tempi di Striscia la Notizia, la Corvaglia lo faceva coi vari “stacchetti” in coppia con Elisabetta Canalis. Seguita da più di un milione di follower su Instagram, Maddalena è ancora pienamente nel cuore di tutti i fan, oltre che un’icona di sensualità indiscussa del nostro mondo dello spettacolo.