Gli opposti si attraggono? Non è come si crede: ci si sceglie per le somiglianze

Hai sempre pensato che gli opposti si attraggono? Forse ti stai sbagliando: ecco la verità sulle relazioni.

Ti hanno sempre detto che gli opposti si attraggono. Solitamente i modi di dire hanno un fondo di verità e derivano da qualcosa di reale, ma non questa volta! Nonostante questo luogo comune sia molto diffuso e siano tantissime le persone a credere che davvero due persone funzionano meglio in una relazione tanto più sono diverse tra loro, la verità su come scegliamo il nostro partner è molto diversa.

Molte persone cercano la propria metà per tutta la vita, senza trovare mai davvero la persona giusta, che li rende felici, che li faccia sentire più ricchi, fortunati, pieni d’amore. Forse si cerca qualcosa di sbagliato. Ecco cosa c’è davvero dietro i nostri bisogni e i nostri desideri quando ricerchiamo una relazione profonda, sincera e duratura.

Come ci comportiamo in una relazione: gli opposti si attraggono davvero o c’è altro?

Per quanto ci abbiano sempre detto e fatto credere che dovremmo ricercare una persona molto diversa da noi per una relazione duratura e serena, la realtà delle cose è ben diversa. Questo modo di dire, tuttavia, ha un fine positivo: quello di invitare a non fermarsi alle apparenze, a non scartare a priori delle persone potenzialmente interessanti soltanto perché apparentemente sono troppo diverse da noi.

Per quanto questo sia un consiglio utile e dovremmo tutti andare oltre alle apparenza per conoscere meglio le persone che ci interessano, quando cerchiamo un partner potenzialmente per la vita cerchiamo qualcuno che ci somigli. Pensare di condividere il proprio tempo e la propria vita con una persona che ha una visione e un modo di vivere opposto al nostro, non è pensabile realmente.

Diversi studi dimostrano quanto siano frequenti i litigi tra persone in una relazione se ci sono divergenze su temi fondamentali come religione, politica, cultura, bambini o matrimonio. Quello che cerchiamo, inconsciamente e consciamente, è una persona che ci renda sicuri. E niente rende più sicuri di qualcosa che è già noto, di cui possiamo fidarci istintivamente.

Fare un salto nel vuoto non ci rende sicuri, non siamo troppo disposti dunque ad investire emotivamente in una relazione con qualcuno che non ci somiglia affatto. Questo significherebbe non essere certi e non essere sicuri che possa andare bene e che sia una relazione che ci rende felici.