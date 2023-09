Carrello pieno e scontrino ‘contenuto’: come fare la spesa senza sborsare cifre irragionevoli

Fare la spesa costa sempre di più. Ma con qualche accorgimento è possibile riempire il carrello e spendere cifre ragionevoli. Vediamo come fare.

I rialzi hanno colpito tutti i settori, inclusi i beni essenziali come i prodotti alimentari. Fare la spesa per molte famiglie è diventato un vero problema. In questo articolo vi sveliamo qualche trucchetto per riempirvi il carrello senza spendere una fortuna.

Carrello pieno e portafoglio non troppo vuoto. Binomio impossibile? Sicuramente non facile ma certamente non impossibile. Basta conoscere i trucchi giusti da mettere in pratica quando si va a fare la spesa. I rialzi ormai hanno colpito tutti i settori, compresi i beni di prima necessità come il cibo. Ma nutrirsi, oltreché un diritto, è anche un’esigenza fisiologica: dunque bisogna per forza fare la spesa.

Nonostante i diversi aiuti messi in campo dal Governo Meloni in questi mesi – tra cui anche una carta di 382 euro destinata proprio all’acquisto di prodotti alimentari- per molte famiglie ormai il momento della spesa è diventato un problema. E i single non fanno eccezione: anzi è stato stimato che chi è single spende addirittura di più.

Ecco come riempire il carrello senza svuotare il portafoglio

Fare la spesa per molte persone è diventato un problema a causa dei continui aumenti dei prezzi. Tuttavia mangiare è una necessità. Vediamo qualche accorgimento per riempirsi per bene il carrello senza dissanguare le nostre finanze.

Fare la lista della spesa

Prima di andare al supermercato è opportuno fare la lista di ciò che manca veramente e rispettarla.

Variare le fonti proteiche

Non è necessario mangiare carne e pesce tutti i giorni. Alterniamo le fonti proteiche e utilizziamo più spesso uova e legumi che costano molto meno.

Ricette del riciclo

Impariamo a cucinare con gli avanzi. È avanzato l’arrosto? Facciamo le polpette. È avanzato il risotto? Sarà ottimo per fare le arancine. Con la pasta avanzata si possono fare squisite frittate.

Compriamo sfuso

Frutta e verdura sempre rigorosamente sfusa. Eviteremo inutili imballaggi di plastica e risparmieremo moltissimo.

Cestino e non carrello

Psicologicamente avere un cestino piccolo invece di un carrello grande induce ad acquistare meno.

Controlliamo le date di scadenza

Spesso compriamo tante cose in offerta ma poi siamo costretti a buttare via gran parte del cibo perché scade prima che riusciamo a consumarlo. Dunque è bene controllare sempre la scadenze dei prodotti.

Confrontare i prezzi

Confrontiamo i prezzi basandoci su un chilo di prodotto in modo da risparmiare veramente. Non ha senso pagare meno un prodotto che, però, è meno della metà di un altro.

Sottomarche

Quando è possibile acquistiamo la marca del supermercato o del discount che, solitamente, costa molto meno.

Spesa la sera

Quasi tutti i supermercati dopo le ore 19 applicano notevoli sconti su diversi prodotti per evitare di doverli buttare via.