Scommettiamo che non hai mai avuto i capelli così ricci? Il trucco geniale che ti svolterà la vita

Il trucco geniale per avere capelli ricci perfetti: non ci avevi mai provato prima ma vedrai la differenza!

Il trucco geniale per avere capelli ricci perfetti: non ci avevi mai provato prima ma vedrai la differenza!

I capelli ricci sono croce e delizia per molti. Belli da vedere quando sono però ben definiti. Al contrario, quando somigliano ad un cestino di paglia ci fanno ben riflettere e ci viene voglia di piastrarli a più non posso.

No, non farlo perché li rovineresti a meno che non ti affideresti alle tecniche di un hair-stylist professionista che sa il fatto suo! Prendersi cura della propria folta chioma riccia in casa è un vero e proprio lavoraccio, ma con gli accorgimenti giusti diventa super semplice! Quest’oggi ti svelo il trucco geniale per avere dei capelli ricci da sogno: non ci avevi mai provato prima!

Capelli ricci, come renderli spettacolari in un solo gesto: il trucco che ti rifà il look!

Folti, morbidi ma soprattutto ben definiti. Come avere capelli ricci perfetti? A casa le hai provate tutte ma non hai ancora trovato il metodo adatto alla tua chioma? Ci pensa Martina Luchena a svelarti il fatidico trucco che trasformerà la tua chioma donandole definizione ed extra volume!

L’amatissima ormai influencer Martina Luchena, ci delizia sui social con brevi ma efficaci video tutorial in cui ci spiega come realizzare in pochi minuti e con un semplice strumento da cucina dei capelli ricci perfetto: avresti mai detto di ottenere un risultato super grazie ad un semplice scolapasta? Ebbene, può forse sembrare strano ma è questo il trucco geniale che ha ormai spopolato sui social. Quindi perché non provarlo?

Non dovremo fare altro che fare lo shampoo con i nostri soliti prodotti, risciacquare per bene per eliminare prodotto in eccesso

con i nostri soliti prodotti, risciacquare per bene per eliminare prodotto in eccesso Tamponare con una t-shirt per non rovinare il riccio e rimuovere l’acqua in eccesso ed applicare poi il proprio prodotto per definire meglio il riccio

ed applicare poi il proprio prodotto per definire meglio il riccio A questo punto, un po’ come faremmo con l’utilizzo di un classico diffusore, azioniamo il phon e con lo scolapasta andiamo ad asciugare i capelli con movimenti che vanno dal basso verso le radici