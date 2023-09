Specchietto auto: arriva la multa da 318 euro se non è perfetto | Attento ai posti di blocco

Anche in questo caso potresti rischiare molto. Arriva infatti la multa da 318 euro se lo specchietto auto non è perfetto

Il Codice della Strada è il vademecum più importante per tutti coloro che decidono di mettersi alla guida di un veicolo.

Questo è un vero e proprio manuale di regole, obblighi e divieti da seguire per evitare di mettere in pericolo se stessi e gli altri -automobilisti, motociclisti, pedoni, ecc. – in modo da aumentare la sicurezza. Tuttavia, non sempre si conoscono tutte le regole attive. Ecco perché vogliamo parlarti di una multa da 318 che potrebbero farti in casi di specchietto auto non sistemato perfettamente.

Lo specchietto dell’auto è uno dei supporti maggiori e più efficaci che abbiamo nella nostra auto. Questo ci dà un grossissima mano quando guidiamo, sia in città che in autostrada, in quanto ci permette di avere una visione d’insieme della strada, oltre alla possibilità di sapere che cosa sta succedendo dietro di noi mentre ci muoviamo o stiamo parcheggiando. Tuttavia, non tutti sanno che si potrebbe incorrere anche in alcune multe, come quella da 318 euro, se lo specchietto della nostra auto non dovesse essere perfetto.

Tuttavia, non sempre il funzionamento dello specchietto retrovisore è perfetto e, a volte, può capitare che durante il movimento della nostra auto si possa venire a creare il cosiddetto “punto cieco” che non ci mostra che cosa sta accadendo dietro di noi in un punto preciso. Si tratta di un angolo di spazio che il nostro specchietto non riesce a mostrarci e questo è strettamente correlato alla modalità in cui decidiamo di sistemare i nostri specchietti dell’automobile.

Quest’area si crea ai lati della nostra vettura e ci rende “ciechi” proprio in quel punto. Spesso può capitare anche in autostrada, rendendo pericolose le manovre di sorpasso nei confronti delle altre auto. I veicoli che non rientrano in quest’area cieca, infatti, non sono visibili ai nostri occhi e, anche per pochi secondi, potrebbero sparire dai nostri “radar”. Ecco perché è davvero importante sistemare nel migliore dei modi gli specchietti retrovisori delle nostre auto. In questo modo ridurremo la possibilità di creare dei punti ciechi che renderebbero difficoltosa la nostra guida. Inoltre, è importante ricordare che il Codice della Strada presenta l’obbligo di montare il retrovisore sinistro, oltre al divieto di circolare senza. In caso di trasgressione di quest’obbligo le multe possono andare dagli 80 ai 318 euro.