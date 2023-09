Vuoi dire addio ai capelli bianchi spendendo meno di 1 euro? Ecco il rimedio perfetto per te

Se non ti piacciono più i tuoi capelli bianchi ma la tinta costa troppo, ecco come puoi dirgli definitivamente addio spendendo pochissimo

Con il passare degli anni, i capelli bianchi iniziano a fare capolino sulla testa di uomini e donne. Se, a livello culturale, per gli uomini è socialmente accettato lasciare che la chioma diventi grigia e poi bianca, per le donne invece è ancora difficile rimanere salde nella propria decisione di non voler contrastare il tempo che passa con tinte e tinture di qualsiasi tipo.

Oltre a un fattore di comodità, poiché tingersi i capelli costringe a doversi recare dal parrucchiere almeno una volta al mese per sistemare la ricrescita, è anche una questione di soldi. Sottoporsi a questi trattamenti, infatti, non è affatto economico: ecco però come potete sistemare quei due capelli bianchi in modo facile, veloce e soprattutto senza spendere tanto.

Addio capelli bianchi! Fai così: costa pochissimo e funziona

Oggi come oggi, sono sempre di più le donne che decidono di non tingersi i capelli, sfidando quindi le culture popolari che le vorrebbero sempre perfette e in netto contrasto ai segni del tempo che passa. In realtà, però, sono ancora molte le signore che invece con la chioma grigia non si vedono proprio e che quindi cercano quotidianamente di mantenere intatto il proprio colore naturale: ecco un modo per farlo senza spendere troppo. Avete tutto ciò che serve già in casa!

Per chi ha riflessi ambrati e un colore castano chiaro, preparate una moka di caffè per quattro persone e, una volta salito il caffè, tenetelo da parte. Prendete il fondo che è rimasto nel filtro, mischiatelo con del miele e un po’ di aceto bianco, mescolate e quindi aggiungete il caffè, fino ad ottenere un composto morbido. A questo punto, dopo lo shampoo, applicate questa miscela sui capelli e lasciatela agire per un quarto d’ora, quindi risciacquate ed asciugate come di consueto.

In alternativa, si può preparare una maschera con una tazza di caffè ristretto freddo, una tazza di balsamo per capelli e due cucchiai di caffè macinato. Mescolate il tutto e applicatelo sulla capigliatura, quindi avvolgetela nella pellicola e lasciate agire per due ore, poi risciacquate: i capelli bianchi saranno solo un lontano ricordo. Per i capelli castani o neri, invece, consigliamo di versare sulla capigliatura asciutta una generosa quantità di caffè lasciato raffreddare, da lasciare agire per dieci minuti. Risciacquate quindi con acqua e poi con aceto bianco, per fissare il colore: la vostra chioma risplenderà!