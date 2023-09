Vite al limite, era pagata per ingrassare: la scoperta choc di Nowzaradan

In questo articolo parliamo di Vite al limite e di una paziente che mangiava in modo incontrollato perché pagata. Ecco che cosa le è successo

Vite al limite, da ben 11 anni a questa parte, è sempre uno dei programmi più seguiti al mondo, con grande interesse da parte dei telespettatori.

Se lo si osserva da un lato psicologico, il programma è di grande ispirazione per tutte quelle persone che magari sono sovrappeso o obese a livelli molto elevati, per avere uno stile di vita più salutare. Il messaggio è che il cambiamento è davvero possibile, ma è davvero molto importante crederci, senza remore. Non che i momenti difficili non vi siano, anzi.

Gli alti e bassi fanno pur sempre parte della vita ma il cambiamento va cercato in se stessi, e soprattutto messo in atto impegnandosi al massimo per ottenerlo. Il dottor Nowzaradan segue i suoi pazienti in modo scrupoloso per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi, ma a volte possono verificarsi eventi inattesi, che il dottore non poteva prevedere e che in un certo senso pregiudicano il percorso dei pazienti nel programma. Questa paziente, in particolare, è stata protagonista di un episodio del programma nel 2019. Ecco cosa le è successo.

Vite al limite, la pagavano per ingrassare: com’è oggi

Non tutti lo sanno, ma Samantha Mason, prima di prendere parte al programma Vite al limite, si faceva pagare per aumentare di peso.

Aveva un seguito canale Youtube su cui metteva moltissimi video in cui si vedeva lei mangiare a dismisura, e si faceva pagare per questo. Purtroppo, però, presto questa situazione le si è rivoltata contro, al punto che ha dovuto chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Durante il percorso, Samantha, che aveva un peso elevatissimo, ovvero 426 kg, era riuscita a terminare il suo percorso di un anno, pesando 226 kg.

Dopodiché, ha proseguito da sola il suo percorso e oggi appare davvero molto dimagrita, ma la donna in un post pubblicato sul web ha voluto chiarire che se oggi sta bene non sarebbe merito del programma di TLC. Afferma che il dottore non l’avrebbe mai operata e che non si sarebbe trovata bene nella clinica texana che ospita la trasmissione. La donna si sarebbe fatta seguire da un altro chirurgo separandosi di fatto dal programma.

Avrebbe addirittura precisato che l’avrebbero cacciata dalla trasmissione senza motivo, e che preferisce il chirurgo che si è occupato di lei al dottor Now. Ancora oggi, non si sa quale sia la verità in merito e la produzione di Vite al limite non avrebbe commentato tali dichiarazioni.