Come capire in anticipo che la tua relazione sarà dolorosa: se lo impari eviti di farti male

Se noti questi segnali nella tua relazione, scappa finché sei in tempo o ti farai molto male: ecco quali sono.

Nessuno ci insegna a stare in coppia. La vita relazionale si impara facendo errori, sbagliando continuamente, poi aggiustando il tiro ed eventualmente capendo cosa c’è che non va, di cosa abbiamo davvero bisogno e da cosa dovremmo stare, invece, lontani. Ma a volte l’amore ci impedisce di guardare le cose con lucidità, ci annebbia la mente e ci fa prendere un sacco di granchi. E perché no, anche di relazioni tossiche di cui faremmo volentieri a meno.

Il modo migliore per evitarsi una relazione sofferente e dolorosa è accorgersi in tempo che quella che abbiamo non ci fa del bene ed eventualmente scappare prima che sia troppo tardi. Non esiste un manuale scientifico, ma sicuramente ci sono alcuni segnali inequivocabili che la tua coppia sta per scoppiare – o comunque, che se scoppia è meglio.

I segnali che dovresti scappare dalla relazione prima che sia troppo tardi: sono inequivocabili

Il problema delle relazioni tossiche è che quando ci sei dentro, purtroppo, è molto difficile accorgerti che qualcosa non vada. Le persone attorno a te se ne sono forse accorte ormai da tempo, ma non sanno come dirtelo per paura che tu difenda a spada tratta il tuo partner e quella relazione che hai sempre voluto, nonostante tutto. Ma se ti accorgi per tempo che qualcosa non va, scappa subito e prima che sia troppo difficile lasciare la presa.

Un segnale davvero inconfondibile e presente in tutte le relazioni tossiche che si rispettino è l’isolamento dal resto del mondo. Se ti rendi conto che il tuo partner ha finito con l’allontanarti da tutti i tuoi amici e la tua famiglia, è un grosso campanello d’allarme. Se noti che litigate sempre e ogni cosa che fate insieme finisce in urla e parolacce, forse il tempo che trascorrete l’uno accanto all’altra non è di qualità.

Ma allo stesso tempo se quando siete lontani ti senti morire e pensi di non farcela, non è un buon segno comunque. Una coppia non deve essere l’ossigeno l’uno dell’altro, non dobbiamo avere fisicamente bisogno dell’altra persona per poter funzionare nella vita. Se questi segnali li riconosci come propri della tua relazione, scappa finché sei in tempo!