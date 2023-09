“Da più di 30 anni nel mio cuore”: la dichiarazione d’amore di Sabrina Salerno commuove tutti

Sui social Sabrina Salerno fa commuovere i suoi tantissimi follower con una bellissima dichiarazione d’amore, è nel suo cuore da oltre 30 anni.

Sabrina Salerno sa bene come catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, tutte le volte che si mostra li lascia senza fiato. Non notarla è veramente impossibile, con la sua assurda bellezza e la sua sensualità da vendere fa impazzire sempre tutti.

Da molti anni fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Oltre ad essere una talentuosa cantante l’abbiamo spesso vista sul piccolo schermo nei panni di conduttrice e showgirl. Il tempo passa ma non scalfisce affatto la sua fantastica bellezza e la sua sensualità da vendere, infatti è sempre più seducente e incantevole.

All’età di 55 anni Sabrina Salernonon ha nulla da invidiare alle sue più giovani colleghe, semmai è proprio il contrario. Alla sua forma fisica ci tiene moltissimo, infatti segue uno stile di vita sano e si allena moltissimo. Spesso mostra i suoi allenamenti ai suoi seguaci, anche in tenuta sportiva fa girare la testa a tutti, il suo corpo è statuario.

Sabrina Salerno commuove i fan con una bellissima dedica d’amore, cosa ha detto la cantante sui social

Ieri sul suo profilo Instagram la cantante ha pubblicato un video che la ritrae soprattutto mentre canta sul palco, la didascalia che ha aggiunto ha fatto emozionare i suoi seguaci.

Il post di Sabrina Salerno è dedicato all’Andalusia, a detta sua è impossibile non innamorarsene dopo due splendidi concerti a Malaga, una città ricca di positive energie, e Siviglia, che rapisce totalmente con la sua magia. Ha poi aggiunto: “Ecco perché la Spagna, da ben più di 30 anni, è nel mio cuore!!!”

Quella della cantante è una bellissima dichiarazione d’amore, il post come al solito ha fatto il boom di like e commenti pieni di affetto e complimenti. Oltre alla dedica i fan non hanno potuto fare a meno di notare l’outfit che indossa mentre canta durante il concerto. Gli attillati pantaloni di pelle segnano perfettamente le sue fantastiche forme e sopra la maglia oltre che corta è molto aderente. I fan notano subito che sotto il reggiseno è assente, un particolare hot che ha catturato non poco l’attenzione dei suoi seguaci.

Anche questa volta Sabrina Salerno è riuscita ad ammaliare il web con le sue bellissime parole, la sua bellezza disarmante e la sua assurda sensualità, i fan la adorano.